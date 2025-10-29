NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Pastrňák pomohl Bruins k vítězství! Trefili se i Nečas s Hertlem

29. října 7:00

Jan Šlapáček

Během dnešní noci se mezi střelce dokázali zapsat i tři čeští útočníci. David Pastrňák mířil přesně proti Islanders, Martin Nečas dal gól Devils a Tomáš Hertl trefil prázdnou branku Hurricanes. Skórovat v noci zvládli i Juraj Slafkovský a premiérově Samuel Honzek.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Součástí obratu ze strany Bruins byl v noci i David Pastrňák, který během druhé třetiny vstřelil nesmírně důležitý gól na 2:2 a výrazně pomohl svému k vítězství. Pro českého útočníka to byl 397. gól v nejlepší hokejové lize světa.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Svůj čtvrtý gól v letošním ročníku vstřelil na ledě Caroliny útočník Tomáš Hertl, který se prosadil v samotném závěru střelou do prázdné branky a upravil výsledek na konečných 6:3.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Po dvou zápasech bez vstřeleného gólu se na střeleckou listinu Avalanche vrátil Martin Nečas, kterému se povedlo prosadit v přesilové hře a otevřel skóre duelu s Devils. Sedmý gól českého hokejisty v této sezóně.

Samuel Honzek (Calgary Flames)

Prvního gólu v nejlepší hokejové lize světa se dočkal slovenský útočník Samuel Honzek, kterému se povedlo prosadit na ledě Toronta. Calgary nicméně jeho srovnávacího gólu nevyužilo a nakonec prohrálo 3:4.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Mezi střelci skončil i Juraj Slafkovský, který je důležitou součástí přesilové hry Montrealu, což na ledě Seattlu potvrdil. Slovenský hokejista dostal kotouč před brankoviště, odkud se jednoduše nemýlil.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 4:3

Samuel Honzek (CGY) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:41

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 3:6

Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 3:4pp.

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56

Florida Panthers - Anaheim Ducks 2:3sn.

Lukáš Dostál (ANA) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:21

Boston Bruins - New York Islanders 5:2

David Pastrňák (BOS) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:59
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:03

Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2:5

Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:26

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 3:4pp.

David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07

Dallas Stars - Washington Capitals 1:0

Martin Féherváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:57

Colorado Avalanche - New Jersey Devils 8:4

Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:53
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09

Edmonton Oilers - Utah Mammoth 6:3

David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 58:55

Vancouver Canucks - New York Rangers 0:2

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:33

Seattle Kraken - Montreal Canadiens 3:4pp.

Jakub Dobeš (MTL) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:44
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Colorado zvládlo odvetu s Devils! Vegas vyhrálo na ledě Caroliny

29. října 6:50

Největší překvapení Montrealu? Finský mladík září mezi nováčky a sklízí chválu

28. října 23:30

8 triumfů, ďábelsky dobrý kontr Devils! A to se ještě hledá Palát

28. října 16:00

Nepříjemnost v ochozech. Fanoušek Pittsburghu je ve vážném stavu

28. října 14:22

nhl.cz doporučuje

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

Život po životě. Nový Carter Hart podepsal smlouvu, míří na západ

17. října 19:21

Úděl Sisyfa. Má ještě Matěj Blümel na farmě co dokazovat?

15. října 14:45

Debut veterána! Tomášek na první přesilovce Oilers servíroval puk Draisaitlovi

9. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.