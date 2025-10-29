Češi a Slováci: Pastrňák pomohl Bruins k vítězství! Trefili se i Nečas s Hertlem

29. října 7:00Jan Šlapáček
Během dnešní noci se mezi střelce dokázali zapsat i tři čeští útočníci. David Pastrňák mířil přesně proti Islanders, Martin Nečas dal gól Devils a Tomáš Hertl trefil prázdnou branku Hurricanes. Skórovat v noci zvládli i Juraj Slafkovský a premiérově Samuel Honzek.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Součástí obratu ze strany Bruins byl v noci i David Pastrňák, který během druhé třetiny vstřelil nesmírně důležitý gól na 2:2 a výrazně pomohl svému k vítězství. Pro českého útočníka to byl 397. gól v nejlepší hokejové lize světa.
THAT'S NO. 397 FOR ???? pic.twitter.com/3ZaXqPMEo4
— Boston Bruins (@NHLBruins) October 29, 2025
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Svůj čtvrtý gól v letošním ročníku vstřelil na ledě Caroliny útočník Tomáš Hertl, který se prosadil v samotném závěru střelou do prázdné branky a upravil výsledek na konečných 6:3.
And an empty netter, pretty solid end to our road trip! pic.twitter.com/4iLi8fsDit
— embot.hl (@0xembot) October 29, 2025
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Po dvou zápasech bez vstřeleného gólu se na střeleckou listinu Avalanche vrátil Martin Nečas, kterému se povedlo prosadit v přesilové hře a otevřel skóre duelu s Devils. Sedmý gól českého hokejisty v této sezóně.
Okay, so here's goal one from Marty Party ???? pic.twitter.com/B5NEqcSGGQ
— Colorado Avalanche (@Avalanche) October 29, 2025
Samuel Honzek (Calgary Flames)
Prvního gólu v nejlepší hokejové lize světa se dočkal slovenský útočník Samuel Honzek, kterému se povedlo prosadit na ledě Toronta. Calgary nicméně jeho srovnávacího gólu nevyužilo a nakonec prohrálo 3:4.
What a time to score your first NHL goal! ????
— NHL (@NHL) October 29, 2025
Congrats, Samuel Honzek!
????: Frozen Frenzy Whiparound coverage on @ESPNPlus pic.twitter.com/Q0lpMvJnql
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Mezi střelci skončil i Juraj Slafkovský, který je důležitou součástí přesilové hry Montrealu, což na ledě Seattlu potvrdil. Slovenský hokejista dostal kotouč před brankoviště, odkud se jednoduše nemýlil.
SUZUKI. CAUFIELD. SLAFKOVSKY. GOAL.
— TSN (@TSN_Sports) October 29, 2025
Habs take a 2-0 lead in the 1st. pic.twitter.com/lDdWjKK600
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 4:3
Samuel Honzek (CGY) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:41
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 3:6
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 3:4pp.
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56
Florida Panthers - Anaheim Ducks 2:3sn.
Lukáš Dostál (ANA) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:21
Boston Bruins - New York Islanders 5:2
David Pastrňák (BOS) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 16:59
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:03
Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2:5
Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:26
Minnesota Wild - Winnipeg Jets 3:4pp.
David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:07
Dallas Stars - Washington Capitals 1:0
Martin Féherváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:57
Colorado Avalanche - New Jersey Devils 8:4
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:53
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09
Edmonton Oilers - Utah Mammoth 6:3
David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 58:55
Vancouver Canucks - New York Rangers 0:2
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:33
Seattle Kraken - Montreal Canadiens 3:4pp.
Jakub Dobeš (MTL) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:44
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.