Češi a Slováci: Pastrňák skóroval v přesilovce! Slafkovský zažil čtyřbodový duel

22. března 6:55Jan Šlapáček
Důležitý gól si na své konto v noci připsal David Pastrňák, který se prosadil v pořádné bitvě na ledě Red Wings. Skvělý duel odehrál i Slovák Juraj Slafkovský, který skončil s bilancí 2+2. Mezi střelce se dostal i Filip Hronek.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Chvíle Davida Pastrňáka na ledě Detroitu přišla ve druhé třetině, kdy se český útočník dokázal krásnou střelou z levého kruhu prosadit při přesilové hře pět na tři a srovnal stav utkání na 1:1.
Následně si ještě připsal asistenci u závěrečného gólu do prázdné branky.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Montreal proti Islanders získal kýžené vítězství a vděčit za to může zejména své elitní formaci. Juraj Slafkovský byl znovu výrazně produktivní a zaznamenal čtyři kanadské body za dva góly a dvě asistence.
THE CROWD IS BUZZING! ????
— NHL (@NHL) March 22, 2026
Juraj Slafkovský nets his second of the night to extend the @CanadiensMTL lead!
????: @Sportsnet or @TVASports ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/JGItgKU0ut
Filip Hronek (Vancouver Canucks)
Osmý gól v aktuálním ročníku vstřelil Filip Hronek, kterému se povedlo zdramatizovat duel proti St. Louis přesnou střelou od modré čáry. Canucks nicméně na body nedosáhli a prohráli 1:3.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Nashville Predators - Vegas Golden Knights 4:1
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:45
San Jose Sharks - Philadelphia Flyers 1:4
Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 58:25
Montreal Canadiens - New York Islanders 7:3
Juraj Slafkovský (MTL) – 2+2, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě: 17:14
David Rittich (NYI) – 3 zákroky, 1 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 8:11
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:40
Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:3
Filip Hronek (VAN) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 26:28
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27
Detroit Red Wings - Boston Bruins 2:4
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:29
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:22
Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning 2:5
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:14