Češi a Slováci: Pastrňák vstřelil dva góly! Chytil kvůli zranění nedohrál

20. října 4:35

Jan Šlapáček

Nejlepším českým hráčem během dnešního programu byl David Pastrňák, který na ledě Utahu dvakrát skóroval. Nešťastné utkání má za sebou naopak Filip Chytil, který po tvrdém hitu Toma Wilsona nedohrál.

David Pastrňák (Boston Bruins)

David Pastrňák byl na ledě Utahu dobře naladěn a patřil tradičně k nejlepším hráčům svého týmu. Český útočník vstřelil oba góly Bruins, těsné prohře 2:3 ale nezabránil. 

Filip Chytil (Vancouver Canucks)

Velice smolné utkání odehrál na ledě Washingtonu útočník Filip Chytil. Českého hokejistu na konci první třetiny tvrdě dohrál Tom Wilson a Chytil skončil na ledě, ze kterého mu museli pomoci spoluhráči s lékařským štábem. Následně se do zápasu již nevrátil.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Washington Capitals - Vancouver Canucks 3:4

Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:54
Filip Chytil (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 5:02

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 2:1pp.

Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:02
Lukáš Dostál (ANA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 61:47

Utah Mammoth - Boston Bruins 3:2

Vítek Vaněček (UTA) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:55
David Pastrňák (BOS) – 2+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 22:10
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:29

