Češi a Slováci: Pastrňák zakončil sezónu vstřeleným gólem

2. května 7:39Jan Šlapáček
Poslední gól v letošní sezóně vstřelil útočník David Pastrňák, jehož Boston po porážce 1:4 s Buffalem v play-off končí.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Boston po nezvládnuté první třetině vrátil znovu do utkání David Pastrňák, který po přihrávce Pavla Zachy vystřelil při přečíslení dvou na jednoho z první a nedal Lyonovi šanci se přesunout. Pro českého hvězdného útočníka to byl třetí gól ve vyřazovacích bojích.
David Pastrnak rips a one timer past Alex Lyon! The Bruins are back in this game!
— Daily Faceoff (@DailyFaceoff) May 2, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 0:1pp.
Jakub Dobeš (MTL) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 69:03
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:31
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:10
Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:4
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:21
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35
Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 1:5
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 59:21
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:23