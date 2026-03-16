Češi a Slováci: Pastrňák zakončil sezónu vstřeleným gólem

2. května 7:39

Jan Šlapáček

Poslední gól v letošní sezóně vstřelil útočník David Pastrňák, jehož Boston po porážce 1:4 s Buffalem v play-off končí.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Boston po nezvládnuté první třetině vrátil znovu do utkání David Pastrňák, který po přihrávce Pavla Zachy vystřelil při přečíslení dvou na jednoho z první a nedal Lyonovi šanci se přesunout. Pro českého hvězdného útočníka to byl třetí gól ve vyřazovacích bojích.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 0:1pp.

Jakub Dobeš (MTL) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 69:03
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:31
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:10

Boston Bruins - Buffalo Sabres 1:4

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:21
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -3 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35

Utah Mammoth - Vegas Golden Knights 1:5

Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 59:21
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:23

Aktuálně z nhl.cz

Buffalo a Vegas slaví postup do dalšího kola! Tampa si vynutila sedmé utkání

2. května 7:25

Crosby stojí o Malkina u Tučňáků. Zájem má i ruský veterán, hotovo ale zdaleka není

1. května 18:00

Gentlemani na ledě: Poslední trofej pro Kopitara, nebo triumf dravého mládí?

1. května 14:00

Investice, která se vyplatila. Hughes zlomil rekordy Wild a poslal tým dál

1. května 12:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

