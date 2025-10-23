NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: První gol Klapky v sezóně, Nemec asistoval

23. října 7:38

Radim Sochor

Po dvou asistencích to tam Klapkovi konečně padlo. A hned z toho pro Calgary byl bod, neboť šlo o vyrovnávací gól na 1:1 proti Montrealu, Habs nakonec vyhráli po prodloužení.

Adam Klapka (Calgary Flames)

Adam Klapka na útočné modré obral o puk Dobsona, načež přesnou střelou propálil skvěle chytajícího Dobeše.  

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New Jersey Devils – Minnesota Wild 4:1

Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:24
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:56
David Jiříček (MIN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:52

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 4:2

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:41

Calgary Flames – Montreal Canadiens 1:2pp

Jakub Dobeš (MTL) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 61:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:39
Adam Klapka (CGY) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 10:00

