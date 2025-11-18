NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: První gól v sezóně, Hronek se trefil proti Floridě

18. listopadu 7:55

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v pěti zápasech, gólově se prosadil pouze Filip Hronek, který vyrovnával na ledě Floridy, Vancouver nakonec padl 5:8.

Filip Hronek (Vancouver Canucks)

Flip Hronek se prosadil v přesilové hře po pohledné a svižné kombinaci jeho spoluhráčů. Pro českého obránce jde o první gól v letošní sezóně!

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 1:3

Matěj Blümel (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:10
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48

Florida Panthers – Vancouver Canucks 8:5

Filip Hronek (VAN) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:10
Jiří Patera (VAN) – 33 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,5 %, odchytal 56:49

Washington Capitals – Los Angeles Kings 2:1

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:28

Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens 4:3sn

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +2 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 64:28

Anaheim Ducks – Utah Mammoth 3:2pp

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:52
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:02
Karel Vejmelka (UTA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 61:38

 

