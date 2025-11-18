Češi a Slováci: První gól v sezóně, Hronek se trefil proti Floridě

18. listopadu 7:55Radim Sochor
Češi a Slováci se dnes představili v pěti zápasech, gólově se prosadil pouze Filip Hronek, který vyrovnával na ledě Floridy, Vancouver nakonec padl 5:8.
Filip Hronek (Vancouver Canucks)
Flip Hronek se prosadil v přesilové hře po pohledné a svižné kombinaci jeho spoluhráčů. Pro českého obránce jde o první gól v letošní sezóně!
Fluid passing lands to Hronek to tie the game pic.twitter.com/KmgCbOROfr
— Bik Nizzar (@BikNizzar) November 18, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 1:3
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:10
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48
Florida Panthers – Vancouver Canucks 8:5
Filip Hronek (VAN) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:10
Jiří Patera (VAN) – 33 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,5 %, odchytal 56:49
Washington Capitals – Los Angeles Kings 2:1
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:28
Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens 4:3sn
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +2 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47
Jakub Dobeš (MTL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87%, odchytal 64:28
Anaheim Ducks – Utah Mammoth 3:2pp
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:52
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:02
Karel Vejmelka (UTA) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 61:38
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.