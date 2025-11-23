Češi a Slováci: Rittich udržel čisté konto! Hronek skóroval při prohře Canucks

24. listopadu 7:22Jan Šlapáček
Nejvýraznější český výkon podal v noci brankář David Rittich, kterému se proti Seattlu povedlo udržet čisté konto. Mezi střelci se pak objevil Filip Hronek.
Filip Hronek (Vancouver Canucks)
Start Filipa Hronka v utkání s Calgary byl kvůli nemoci českého obránce s otazníkem, nakonec ale šel do boje a dokázal se hned v úvodu střelecky prosadit.
Hronek se prezentoval pěknou individuální akcí, kdy si při přečíslení udělal prostor na pravém kruhu a následně napálil puk do branky. Canucks ale zápas nezvládli a prohráli 2:5.
Just like Hronek’s reason for missing yesterday’s practice, that goal was sick. #Canucks
— Tyson Cole (@tyson_cole) November 24, 2025
pic.twitter.com/05RQeqzU4o
David Rittich (New York Islanders)
Skvělé výkony na začátku sezóny podává David Rittich, jehož podpis vychází zatím Islanders na jedničku. Český brankář byl proti Seattlu nepřekonaný, vychytal i samostatné nájezdy a udržel své osmé čisté konto v kariéře.
BIG SAVE DAVE ????♂️
— NHL (@NHL) November 24, 2025
David Rittich makes 19 saves for his eight career @pepsi shutout! pic.twitter.com/TFxR31jhBj
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Islanders - Seattle Kraken 1:0sn.
David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 65:00
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 0:1
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:37
San Jose Sharks - Boston Bruins 3:1
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:29
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 21:11
Vancouver Canucks - Calgary Flames 2:5
Filip Hronek (VAN) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:50
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 8:00
