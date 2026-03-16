Češi a Slováci: Skvělý Zacha znovu řádil! Mezi střelci i Sýkora s Nemcem

30. března 4:35Jan Šlapáček
Útočník Pavel Zacha nepolevuje a své gólové konto znovu rozšířil o dva vstřelené góly. Mezi střelce se zapsali i Slováci Adam Sýkora a Šimon Nemec.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Pavel Zacha navázal na včerejší duel s Minnesotou a opět dokázal vstřelit dva nesmírně důležité góly, navíc přidal i asistenci! Nejdříve snížil ve třetí třetině na 2:3, aby následně jedenáct sekund před koncem nasměroval zápas do prodloužení.
Po dnešním utkání má na svém kontě celkem 401 kanadských bodů.
Pavel Zacha scores his 400th NHL point to make it a one-goal game!! ???? pic.twitter.com/sHK9NADlte
PAVEL ZACHA SENDS IT TO OT IN THE FINAL SECONDS OF THE GAME! pic.twitter.com/9y2Vh79whV
Adam Sýkora (New York Rangers)
Ve skvělém vstupu do NHL pokračoval proti Floridě Adam Sýkora, kterému se povedlo šikovně tečovat střílený pas Foxe a ve svém třetím zápase vstřelil již svůj druhý gól.
Adam Sykora finds the back of the net in back-to-back games!!! ???? pic.twitter.com/8ajFuRNMFo
Šimon Nemec (New Jersey Devils)
Jedenáctý přesný zásah v aktuálním ročníku v noci oslavil slovenský obránce Šimon Nemec, kterému se povedlo skórovat proti Chicagu.
Simon Nemec buries a shot from the slot: pic.twitter.com/cPPAKjIjXR
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Rangers - Florida Panthers 3:1
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:26
Adam Sýkora (NYR) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 5, čas na ledě 10:03
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:51
Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 3:2
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 12, čas na ledě 15:49
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 1:3
Jakub Dobeš (MTL) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:49
Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 3:4sn.
Pavel Zacha (BOS) – 2+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:07
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 23:30
New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 5:3
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:55