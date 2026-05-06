Češi a Slováci: Slafkovský přispěl k výhře Canadiens! Hertl ukončil střelecké trápení

11. května 6:49Jan Šlapáček
Během noci na pondělí se mezi střelce dokázali z českých a slovenských hráčů zapsat útočníci Tomáš Hertl a Juraj Slafkovský.
Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)
Juraj Slafkovský po hattricku v úvodním zápase play-off proti Tampě na další přesný zásah čekal až do dnešní noci, v níž se proti Buffalu prosadil šikovnou tečí z předbrankového prostoru.
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Český útočník dokázal ve čtvrtém zápase série s Ducks ukončit své střelecké trápení trvající od 4. března a výrazně zdramatizoval závěr duelu v Anaheimu, když při závěrečné hře bez brankáře snižoval na 3:4. Golden Knights se ale nakonec vyrovnat nepodařilo.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 6:2
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:12
Jakub Dobeš (MTL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:53
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3
Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:53
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:09