Češi a Slováci: Slafkovský se gólem podílel na výhře Canadiens, Palát zapsal dvě asistence

29. listopadu 7:29

Jan Šlapáček

Nejvýraznější postavou uplynulého hracího dne byl z české a slovenské strany Juraj Slafkovský, kterému se na ledě Vegas povedlo zapsat dva kanadské body za gól a asistenci. Dvoubodové utkání odehrál i Ondřej Palát, který dvakrát asistoval při výhře Devils v Buffalu.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Skvělé utkání má za sebou Juraj Slafkovský. Slovenský útočník byl na ledě Vegas hodně vidět. Nejdříve v první třetině vypracoval gól pro Zacka Bolduca, aby byl nakonec sám odměněn vstřelenou brankou v samotném závěru, kdy se mu povedlo trefit do prázdné klece.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3:2sn.

Martin Nečas (COL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:35

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 0:5

Ondřej Palát (NJD) – 0+2, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:36
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06

Florida Panthers - Calgary Flames 3:5

Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 07:10

New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:4sn.

David Rittich (NYI) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 65:00

St. Louis Blues - Ottawa Senators 4:3

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:09

Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens 1:4

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:01
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, +2 účast,1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 5:4sn.

Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:03

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:2

Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:13
David Kämpf (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:30

Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:2

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40

Dallas Stars - Utah Mammoth 4:3

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:34
Vítek Vaněček (UTA) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:25

