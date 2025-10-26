NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi a Slováci: Slafkovský skóroval počtvrté v sezóně! Dobeš vychytal další vítězství

26. října 6:15

Jan Šlapáček

Poprvé v sezóně si Juraj Slafkovský v jednom zápase dokázal zapsat dva kanadské body. Na ledě Vancouveru si připsal jeden gól a jednu asistenci. Z dalšího vychytaného vítězství se raduje Jakub Dobeš.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Slovenský útočník hrál při nočním obratu Canadiens na ledě Canucks důležitou roli. Nejdříve asistoval u branky Nicka Suzuki, aby se o chvíli později prosadil sám. Oba kanadské body Juraj Slafkovský zaznamenal během přesilových her.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Colorado Avalanche 3:2

Martin Nečas (COL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:59
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:11
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2 čas na ledě 18:33

Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4:3

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:45
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 60:00

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:3pp.

Jiří Kulich (BUF) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:24

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3:0

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:38

Minnesota Wild - Utah Mammoth 2:6

Karel Vejmelka (UTA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:13

Washington Capitals - Ottawa Senators 1:7

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 19:46

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 3:4

Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:34
Juraj Slafkovský (MTL) – 1+1, 0 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:11
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3%, odchytal 60:00

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:2

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:39

Seattle Kraken - Edmonton Oilers 3:2

David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:37

