Češi a Slováci: Sýkora poprvé skóroval v NHL!

28. března 5:32Jan Šlapáček
Nezapomenutelné utkání za sebou má slovenský útočník Adam Sýkora, který se poprvé zapsal na střeleckou listinu.
Adam Sýkora (New York Rangers)
Druhé utkání, první gól. Adam Sýkora využívá své šance u Rangers a dělá velmi dobrý dojem. Proti Chicagu byl hodně aktivní, na ledě strávil téměř čtrnáct minut a poprvé mohl prožít gólovou radost, když úspěšně zakončil rychlé přečíslení.
SYKORA WITH A BEAUTY FOR HIS FIRST CAREER NHL GOAL ???? pic.twitter.com/HXPI50Zmm0
— New York Rangers (@NYRangers) March 28, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Rangers - Chicago Blackhawks 6:1
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:47
Adam Sýkora (NYR) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:56