Češi a Slováci: Třicátý gól pro Nečase! Skórovali i Pastrňák s Hronkem

Mezi střelce se během noci na pátek zapsali hned tři čeští hokejisté - Martin Nečas, David Pastrňák a Filip Hronek. Slovenským fanouškům udělal radost Šimon Nemec.
David Pastrňák (Boston Bruins)
Ranní trénink Bostonu kvůli narození dcery zmeškal, na zápas byl David Pastrňák připraven a podílel se na obou gólech svého týmu. Nejdříve zaznamenal asistenci a v závěrečné minutě skóroval, porážce Bruins ale nezabránil.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Gól a asistenci si připsal i Martin Nečas, jehož Colorado válelo na ledě Seattlu a dokráčelo si pro jednoznačné vítězství 5:1. Pro českého útočníka to je třicátá trefa v této sezóně, na tuto metu se dostal poprvé v kariéře.
Šimon Nemec (New Jersey Devils)
Z neobvyklého místa se dokázal v noci prosadit slovenský obránce Šimon Nemec, který se v přesilové hře dostal před brankoviště a úspěšně dorazil puk za záda brankáře Calgary.
Filip Hronek (Vancouver Canucks)
Vancouveru se povedlo otočit zápas s Nashville a jedním ze strůjců obratu byl i Filip Hronek. Český obránce se trefil při závěrečné hře bez brankáře a nasměroval duel do prodloužení. V první třetině si Hronek připsal i asistenci.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - San Jose Sharks 2:4
David Pastrňák (BOS) – 1+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 10, čas na ledě 25:01
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:05
Buffalo Sabres - Washington Capitals 1:2
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 19:56
Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks 6:4
Lukáš Dostál (ANA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:12
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 15, čas na ledě 10:09
Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 2:1pp.
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04
New Jersey Devils - Calgary Flames 4:5
Adam Klapka (CGY) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:58
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:22
Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 1:3
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:24
Minnesota Wild - Philadelphia Flyers 2:3sn.
Daniel Vladař (PHI) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 65:00
Winnipeg Jets - New York Rangers 3:6
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:45
Utah Mammoth - Chicago Blackhawks 2:3pp.
Karel Vejmelka (UTA) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 63:57
Vancouver Canucks - Nashville Predators 4:3sn.
Filip Hronek (VAN) – 1+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:44
Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins 6:2
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:07
Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:5
Martin Nečas (COL) – 1+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:32