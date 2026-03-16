Češi a Slováci v akci: Marty Party, tříbodový Nečas předběhl Pastrňáka

31. března 7:50Radim Sochor
Gól a dvě asistence. Martin Nečas se blíží ke stobodové hranici, po dnešku má 92 (35+57) kanadských bodů, je šestým nejproduktivnějším hráčem celé ligy a předběhl i Davida Pastrňáka.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Colorado dnes rozstřílelo Calgary. Martin Nečas se prosadil až ve třetí třetině, kdy dostal přihrávku zpoza branky od MacKinnona a překonal bezmocného brankáře.
Marty Necas gets in on the action!! #GoAvsGo pic.twitter.com/H1yNIZ0sxW
— Denver Nose Bleeds (@DenverNoseBleed) March 31, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Islanders – Pittsburgh Penguins 3:8
David Rittich (NYI) – 2 zákroky, 1 OG, úspěšnost 66,7 %, odchytal 12:06
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:12
Colorado Avalanche – Calgary Flames 9:2
Martin Nečas (COL) – 1+2, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:50
Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 4:2
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:05
Filip Hronek (VAN) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 28:01
Anaheim Ducks – Toronto Maple Leafs 4:5pp
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 9, čas na ledě 7:10
San Jose Sharks – St. Louis Blues 5:4
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:56