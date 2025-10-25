NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Výborný Kulich! Gól a asistence proti Maple Leafs

25. října 5:57

Jan Šlapáček

Jediným českým střelcem se v noci na sobotu stal útočník Jiří Kulich, který se prosadil při výhře Buffala nad Torontem.

Jiří Kulich (Buffalo Sabres)

Buffalo se v posledních zápasech dostalo do solidní formy a to samé se dá říci i o českém útočníkovi. Jiří Kulich proti Torontu strávil na ledě téměř sedmnáct minut, během kterých dokázal vstřelit gól a ještě si připsal asistenci.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 5:3

Jiří Kulich (BUF) – 1+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50

New Jersey Devils - San Jose Sharks 3:1

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:04

Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 1:5

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:54

Winnipeg Jets - Calgary Flames 5:3

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 7, čas na ledě 7:40
Samuel Honzek (CGY) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:27

