Češi a Slováci: Zacha dvakrát skóroval, prosadil se také Regenda

18. března 7:53

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v šesti zápasech. Na střeleckou listinu se zapsali pouze Zacha a Regenda. Jak se dařilo ostatním Čechům?

Pavol Regenda (San Jose Sharks)

Pavol Regenda šikovně protečoval střelu od modré čáry a zapsal se na střeleckou listinu. Pro slovenského útočníka je to devátá trefa ve dvaceti zápasech.

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Pavel Zacha navázal na včerejší noc a znovu skóroval. Dnes dokonce dvakrát. Na vítězství Bostonu to ale nestačilo, Montreal bral dva body po výhře 3:2 v prodloužení. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs – New York Islanders 1:3

Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:01

Montreal Canadiens - Boston Bruins 3:2pp

Jakub Dobeš (MTL) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 64:22
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:35
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:35
Pavel Zacha (BOS) – 2+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:22

Edmonton Oilers – San Jose Sharks 5:3

Pavol Regenda (SJS) – 1+0, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:26

Vancouver Canucks - Florida Panthers 5:2

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:47
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16

Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres 0:2

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:39

Seattle Kraken – Tampa Bay Lightning 2:6

Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:27

