Češi a Slováci: Zacha první hvězdou utkání! Klapka k bitce přidal i gól

29. března 7:50

Jan Šlapáček

I během dnešní noci se mohl Boston opřít o své české hráče. Pavel Zacha vstřelil dva góly, David Pastrňák u dvou asistoval. Solidní duel za sebou má i útočník Adam Klapka.

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Od návratu NHL po olympijské pauze je Pavel Zacha ve skvělé formě a je jedním z důvodů, proč Bruins míří do vyřazovacích bojů. V noci proti silné Minnesotě dokázal dvakrát skórovat a byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Adam Klapka (Calgary Flames)

Adam Klapka odstartoval zápas s Vancouverem zvládnutou bitkou a nakonec se i zapsal na střeleckou listinu, když se prosadil v závěrečných sekundách duelu. Calgary si připsalo vysoké vítězství 7:3.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:2

Erik Černák (TBL) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:17

New York Islanders - Florida Panthers 5:2

Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:47
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:47

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 4:2

Lukáš Dostál (ANA) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,91 %, odchytal 58:14

Boston Bruins - Minnesota Wild 6:3

David Pastrňák (BOS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:48
Pavel Zacha (BOS) – 2+0, +3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:32

St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs 5:1

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42

Nashville Predators - Montreal Canadiens 1:4

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:45

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:2

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:13

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 2:4

Martin Nečas (COL) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:50

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 3:5

Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:27

Los Angeles Kings - Utah Mammoth 2:6

Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00

Calgary Flames - Vancouver Canucks 7:3

Adam Klapka (CGY) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 08:51
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 26:13

Vegas Golden Knights - Washington Capitals 4:5sn.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:23
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:14

