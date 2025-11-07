Češi a Slováci: Zacha rozhodl prodloužení! K výhře Devils pomohl Palát

7. listopadu 7:10Jan Šlapáček
Během páteční noci se mezi střelce dostali i dva čeští hokejisté. Pavel Zacha se v prodloužení stal hrdinou Bruins, zatímco Ondřej Palát se dočkal premiérové trefy v této sezóně.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Pavel Zacha hraje na začátku aktuální sezóny ve skvělé formě a patří ke klíčovým hráčům Bruins. Potvrdil to i v noci proti Ottawě, kdy se mu povedlo šest sekund před koncem prodloužení vystřelit svému týmu druhý bod.
6 SECONDS LEFT IN OT...
ZACHA ENDS THIS ONE! ???? pic.twitter.com/36N5QyOJ5R
Ondřej Palát (New Jersey Devils)
Potřebný gól pro sebevědomí vstřelil v noci útočník Ondřej Palát, kterému zatím nebylo přáno a proti Montrealu se trefil poprvé v sezóně. Palát využil skvělého pasu Šimona Nemce a z předbrankového prostoru prostřelil Jakuba Dobeše.
DEVILS TAKE THE LEAD ????
Ondrej Palat gets his first of the season with a no-look pass from Simon Nemec! pic.twitter.com/uU4atnELXW
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Boston Bruins - Ottawa Senators 3:2pp.
David Pastrňák (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:53
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:49
Buffalo Sabres - St. Louis Blues 0:3
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:22
New Jersey Devils - Montreal Canadiens 4:3pp.
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:44
Ondřej Palát (NJD) – 1+0,+1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:24
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35
Jakub Dobeš (MTL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 61:29
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 5:3
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37
Nashville Predators - Philadelphia Flyers 1:3
Daniel Vladař (PHI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Dallas Stars - Anaheim Ducks 5:7
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 7:03
Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:49
Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 3:6
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:56
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:31
