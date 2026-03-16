Češi a Slováci: Zacha se trefil proti Flyers, Sýkora pomohl k demolici Caps

6. dubna 7:53

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v pěti zápasech. Na střeleckou listinu se zapsali Pavel Zacha proti Flyers a Adam Sýkora proti Caps. Jak se dařilo ostatním?

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Pavel Zacha se jako jediný hráč Bostonu zapsal na střeleckou listinu, když ve třetí třetině vyrovnával po asistenci Pastrňáka z brankoviště. Nakonec to ale na vítězství nestačilo.

Adam Sýkora (New York Rangers)

Adam Sýkora dostal naservírovaný kotouč na zlatém podnose a uklidil jej za záda bezmocného brankáře Caps. Třetí gól v sedmi zápasech pro slovenského útočníka, skvělá čísla. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Pittsburgh Penguins – Florida Panthers 5:2

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:19

Philadelphia Flyers – Boston Bruins 2:1pp

Daniel Vladař (PHI) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 62:31
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 21:39
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:39

Montreal Canadiens – New Jersey Devils 0:3

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:27
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:30

New York Rangers – Washington Capitals 8:1

Adam Sýkora (NYR) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:36
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+1, +1 účast, střel na bránu, TM 0, čas na ledě 00:00
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:19

Colorado Avalanche – St. Louis Blues 2:3

Martin Nečas (COL) – 0+0, -3 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:56
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:13

Aktuálně z nhl.cz

Kaprizov sestřelil Detroit, Pittsburgh si poradil s Floridou, Rangers nadělili osmičku Caps

6. dubna 7:52

Zajímavý trenérský řez i na Long Islandu. Roy končí, otěže přebírá DeBoer

5. dubna 19:02

Toronto chystalo velký trejd. Ve hře byl Knies, zájem byl o český talent

5. dubna 17:30

Philadelphia poolympijská? Válec! Pět plejerů, co pohání povstání Letců

5. dubna 16:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

