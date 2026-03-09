Češi a Slováci: Zacha zkompletoval druhý hattrick v kariéře! Skóroval i Pastrňák

9. března 3:58Jan Šlapáček
Útočník Pavel Zacha byl na ledě Pittsburghu k nezastavení a podařilo se mu vstřelit hned tři góly! Jeden přesný zásah si připsal i David Pastrňák.
Pavel Zacha (Boston Bruins)
Druhý hattrick v aktuální sezóně, druhý hattrick v kariéře! Pavel Zacha byl na ledě Penguins nejlepší hráč Bostonu a ze všech sil se mu snažil pomoci k vítězství. To se nakonec nepovedlo, protože Bruins prohráli 4:5 po prodloužení.
Pavel Zacha coming up big for the @NHLBruins with his second career hatty! ????
— NHL (@NHL) March 8, 2026
????: @NHL_On_TNT & @StreamOnMax ➡️ https://t.co/4TuyIATi3T pic.twitter.com/THtB3Fentk
David Pastrňák (Boston Bruins)
O zbylou branku Bostonu se postaral David Pastrňák, který dostal od brankáře Arturse Silovse pořádný dárek. Gólman Pittsburghu nejdříve pokazil rozehrávku za brankou a následně si nahození českého útočníka srazil do vlastní klece.
SILOVS COUGHS UP THE PUCK AND PASTRNAK PUTS IT AWAY ???????????? pic.twitter.com/DtEct4LjyZ
— Gino Hard (@GinoHard_) March 8, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:2sn.
Martin Nečas (COL) – 0+0, 1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:01
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 5:4pp.
Pavel Zacha (BOS) – 3+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:25
Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 8:7
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 9, čas na ledě 06:47
New Jersey Devils - Detroit Red Wings 0:3
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:45
Anaheim Ducks - St. Louis Blues 0:4
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:31
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:18
Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:4
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46