Češi a Slováci: Zachova trefa pomohla k výhře Bruins, Vejmelka asistoval na vítězný gól

5. listopadu 7:16

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v osmi zápasech. Gólově se prosadil pouze Pavel Zacha, za zmínku ale stojí také asistence Vejmelky na rozhodující gól v prodloužení.

Pavel Zacha (Boston Bruins)

Pavel Zacha se prosadil v přesilové hře a vyrovnal na 2:2. Český útočník se dostal k odraženému kotouči a z ostrého úhlu propálil bezmocného Sorokina.  

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Buffalo Sabres – Utah Mammoth 1:2pp

Karel Vejmelka (UTA) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:41, asistence

Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers 4:5sn

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:29
Daniel Vladař (PHI) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 65:00

New York Islanders – Boston Bruins 3:4sn

Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:36
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:54

Dallas Stars - Edmonton Oilers 4:3sn

David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 6:12

Minnesota Wild – Nashville Predators 3:2pp

David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:56

Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 3:2

Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:02
Erik Čermák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57

Vegas Golden Knights – Detroit Red Wings 1:0

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:26

Anaheim Ducks – Florida Panthers 7:3

Lukáš Dostál (ANA) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:45

