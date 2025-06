Češi bez smlouvy v NHL: Dostálův payday, hafo gólmanů. A extraliga ve střehu

Pro 30 z 32 klubů NHL už letošní honba za stříbrným pohárem ustala. Takže... Nový fokus? Ukuchtit co nejkonkurenceschopnější soubor pro nadcházející ročník. Až se trh s volným zbožím za zhruba měsíc otevře, může na něm být i pár borců s českým pasem.

Takový scénář se ale pochopitelně netýká každého. Záleží na tom, zda vám u jména svítí status chráněného nebo nechráněného volného hráče. Do první skupiny spadá například brankář Lukáš Dostál.

Jeden ze strůjců zlatého tažení v Praze se s předstihem omluvil z letošního šampionátu. I proto, aby se nachystal na jednání o novém svazku s Anaheimem. Nechtěl nic riskovat, přivézt si z Evropy zranění. A taky si po náročné sezoně trochu odfrknout. Do budoucna na něm má stát brankoviště Ducks.

Tomu bude odpovídat gáže, k níž obě strany dospějí. Podle uznávaného webu The Athletic by se kontrakt mohl podobat těm, jaké před nedávnem podškrábli jiní muži v masce Logan Thompson nebo Mackenzie Blackwood. Tedy cca na pět let, s ročním platem přes pět milionů dolarů.

Ducks s Hurricanes sice prohráli 2:5, ale mohlo to být mnohem víc! ?



Lukáš Dostál pochytal 32 z 36 střel Caroliny a předvedl hned několik vynikajících zákroků. ? pic.twitter.com/ElgXCtV1KO — NHL Česko (@NHLcz) March 24, 2025

Svou budoucnost budou v příštích týdnech probírat ale i další brankáři. Vítku Vaněčkovi se na podzim ve slaboučkém San Jose moc nedařilo, po trejdu na Floridu se do klece jako dvojka dostává sporadicky. Dosud pobíral 3,4 milionů dolarů ročně. Jako spolehlivý záskok se v Los Angeles osvědčil David Rittich, k vyjednávacímu stolu po dvou letech opět usedne Daniel Vladař z Calgary.

O něco výhodnější pozici má jako RFA montrealský Jakub Dobeš, v případě Aleše Stezky může připadat v úvahu comeback do Evropy. S návratem na starý kontinent podle spekulací koketuje obránce Jan Rutta, zmiňují se různé destinace v extralize. Takřka každé léto je s Pardubicemi spojovaný centr Tomáš Nosek. A nezavolají zástupci Dynama i Matěji Blümelovi?

Své místo za Atlantikem by si měli najít dravec Jakub Lauko a habán Adam Klapka. Oběma stále náleží status chráněných volných hráčů. Po pěti letech se na křižovatce ocitá defenzivní rafan Radek Faksa a těžko říct, zda se ještě někdo pustí do experimentu probudit někdejšího snipera Jakuba Vránu.

Nechránění volní hráči (UFA)

1. Vítek VANĚČEK (G, Florida Panthers)

2. Radek FAKSA (Ú, St. Louis Blues)

3. Daniel VLADAŘ (G, Calgary Flames)

4. Jan RUTTA (O, San Jose Sharks)

5. David RITTICH (G, Los Angeles Kings)

6. Tomáš NOSEK (Ú, Florida Panthers)

7. Jakub VRÁNA (Ú, Nashville Predators)

8. Matěj BLÜMEL (Ú, Dallas Stars)

9. Aleš STEZKA (G, Seattle Kraken)

Chránění volní hráči (RFA)

1. Jakub DOBEŠ (G, Montreal Canadiens)

2. Lukáš DOSTÁL (G, Anaheim Ducks)

3. Jakub LAUKO (Ú, Boston Bruins)

4. Adam KLAPKA (Ú, Calgary Flames)

5. Jan JENÍK (Ú, Ottawa Senators)

Pozn.: V seznamu jsou uvedeni pouze hráči, kteří v uplynulé sezoně odehráli alespoň jeden zápas v NHL.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+