Češi by na 4 Nations nesložili obranu, ale konkurovali by elitě, píší v Kanadě

Turnaj 4 Nations Face-Off je za námi, ale pro mnohé Čechy s jasnou pachutí, tedy neúčastí českého týmu, aktuálních mistrů světa a čtvrtého týmu světového žebříčku IIHF. Přestože mají Češi zlato z loňského šampionátu, pozvánka na prestižní akci zůstala jen nesplněným snem. Co kdyby bylo všechno jinak? Tak se zamýšlí portál The Hockey News. „Tým s Davidem Pastrňákem, Martinem Nečasem nebo brankářem Lukášem Dostálem by určitě měl na to, aby konkuroval elitě,“ píše se.

Vždyť brali medaile ze dvou z posledních tří mistrovství světa, získali zlato v roce 2023 a bronz v roce 2022, připomíná se ještě. Jenže pravidla turnaje mají háček – nominováni mohou být pouze hráči z NHL. To je pro Čechy velká překážka, protože někteří z největších hráčů nehrají v NHL. „Všichni čtyři nejlepší čeští střelci z loňského týmu, který získal zlaté medaile na mistrovství světa, hrají v Evropě,“ ví dobře autor Jack Klinck.

A vysvětluje, jak k celé sestavě přistupoval: „Když budeme trochu podvádět a zapomeneme na pravidlo o soupisce NHL, využijeme několik obránců z AHL se smlouvami z NHL, aby tým fungoval.“ Navíc do obrany hází Johna Ludviga.

Jak by mohly vypadat útoky? „V krátkém turnaji by Češi pravděpodobně nechali pohromadě elitní první formaci z MS, v níž by spolu hráli týmoví kolegové z Bostonu, Zacha a Pastrňák,“ poznamenává Klinck.

Obrana, to by byl háček. Momentálně má NHL jen pět českých obránců, kteří letos nastoupili. Právě proto by kouči museli sahat po hráčích z AHL, aby sestavili konkurenceschopnou obrannou řadu.

Filip Hronek by byl jasnou volbou na post prvního obránce – jeho spolupráce s Quinnem Hughesem ve Vancouveru patří k nejlepším v NHL. A i když David Jiříček zatím v NHL nezazářil, jeho výkon na juniorském mistrovství světa v roce 2023 (průměr bod na zápas) ukazuje, jaký má potenciál.

Lukáš Dostál by byl zřejmě jasnou jedničkou – po zisku zlata na mistrovství světa s úspěšností zákroků 93,9 % a třemi čistými konty se letos za Anaheim řadí mezi nejlepší gólmany ligy. Záda by mu kryli Karel Vejmelka a talentovaný nováček Jakub Dobeš z Montrealu, který by sbíral zkušenosti pro budoucnost.

David Pastrňák pak přišel s myšlenkou, že by bylo zajímavé vytvořit tým Československa, který by spojil síly s hráči ze Slovenska. The Hockey News spekuluje, že by to mohl být velmi konkurenceschopný tým, zvlášť když by se přidali hráči jako Juraj Slafkovský nebo Šimon Nemec.

Sestava Česka podle The Hockey News:

Ondřej Palát – Pavel Zacha – David Pastrňák

Jiří Kulich – Tomáš Hertl – Martin Nečas

Filip Chytil – David Kämpf – Radek Faksa

Jakub Vrána – Tomáš Nosek – Jakub Lauko

Jan Rutta – Filip Hronek

Radko Gudas – David Jiříček

John Ludvig – David Špaček

Lukáš Dostál

Karel Vejmelka

Jakub Dobeš

