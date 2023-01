Češi přejeli Německo. A drží naději na 1. místo ve skupině!

(HALIFAX, od našeho zpravodaje) Čeští hokejisté vykročili za výhrou nad Německem už v první třetině, nakonec zvítězili 8:1. Dvěma góly přispěl Jaroslav Chmelař.

Junioři potvrdili skvělé výkony z předešlých duelů ve skupině a bodovali ve čtvrtém zápase za sebou.

Na probíhajícím turnaji hodně nevýrazné Německo ztrácelo s Českem krok už od první třetiny. Češi v ní přestříleli soupeře 19:7, odměnou jim byly dva góly. Už v páté minutě využil přesilovku David Špaček – 1:0. Šlo pro něj o třetí trefu na turnaji!

V osmnácté minutě poslal Česko do bezpečného vedení Gabriel Szturc, který ukázal svoje rychlé ruce. Skoro každý hokejista by střílenou přihrávku Jakuba Brabence pouze tečoval, Szturc ale puk zastavil, podíval se, kde má brankář volné místo, a pak to bekhendem přesně trefil k tyči – 2:0,

Zmar Němců v první třetině (a vlastně pak i ve zbytku zápasu) znázorňovala jejich přesilová hra, kde si dvě největší šance paradoxně vytvořili bránící se Češi.

Skóre proto v dalších třetinách postupně narůstalo. Ve 29. minutě navíc Němci sáhli k nečekanému kroku: Nikitu Quappa, který jediný držel tým nad vodou, nechali zřejmě s ohledem na blížící se čtvrtfinále odpočinout a do branky šel Simon Wolf.

Ten už tak jistě nepůsobil. V podstatě hned z první střely dostal gól – Jakub Brabenec zpoza branky připravil výbornou palebnou pozici pro Jaroslava Chmelaře a bylo to 3:0.

Pak sice Němci snížili na 1:3 zásluhou Veita Oswalda, ale to byla z jejich strany labutí píseň. Pak zase hře dominovali Češi.

V čase 36:27 dal svoji první trefu na turnaji Martin Ryšavý – 4:1 – a ani ne o minutu později zvýšil Petr Hauser – 5:1.

Ve třetí třetině se podruhé v zápase prosadil Jaroslav Chmelař – 6:1, ke kanonádě se přidali i Jakub Kos – 7:1 – a obránce Jiří Ticháček – 8:1.

Češi si tedy ve skupině polepšili už na deset bodů. Nyní budou čekat na výsledek nočního zápasu Kanady se Švédskem. Hůř než druzí být nemůžou, stále jim ale hrozí stěhování pro čtvrtfinále do Monctonu. Doufají proto, že domácí Kanada naváže na předešlé debakly a poradí si i se Švédy. V případě jakéhokoliv kanadského vítězství vyhrají skupinu A Češi a ve čtvrtfinále by v takovém případě šli na Švýcary.

Výsledek skupiny A:

ČESKO – NĚMECKO 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)



Branky a nahrávky: 5. Špaček (Svozil, Chmelař), 18. Szturc (Brabenec), 30. Chmelař (Brabenec, Moravec), 37. Ryšavý (Szturc, Menšík), 38. Hauser (Špaček, Marcel), 45. Chmelař (Szturc, Brabenec), 46. Kos (Ryšavý, Sapoušek), 58. Ticháček (Ryšavý, Kos) – 33. Oswald (Sinn, Bettahar).

Rozhodčí: Magnusson (Švédsko), Schlittenhardt (USA) – Konc (Slovensko), Oliver (Kanada).

Vyloučení: 4:2.

Využití: 1:0.

Střely na branku: 54:19 (19:7, 15:2, 20:10).

Diváci: 8 484.

Nejlepší hráči: Jaroslav Chmelař – Veit Oswald

Česko: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech – Sapoušek, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura – Šalé. Trenér: Rulík.

Německo: Quapp (od 29. Wolf) – Elten, Klein, Bettahar, Sinn, van der Linde, Waser, Bidoul – Rossmy, Lutz, Hördler – Krening, Oswald, Kechter – N. Heigl, Bader, T. Heigl – Cimmerman, Hauf. Trenér: Abstreiter.

Tabulka skupiny A

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Česko 4 3 0 1 0 24:6 10 2. Švédsko 3 2 1 0 0 15:2 8 3. Kanada 3 2 0 0 1 24:7 6 4. Německo 4 1 0 0 3 7:22 3 5. Rakousko 4 0 0 0 4 2:33 0

Další program MS do 20 let 2023

Sobota 31. prosince:

22:00 USA – Finsko (sk. B)

Neděle 1. ledna:

0:30 Kanada – Švédsko (sk. A)

Pondělí 2. ledna:

15:30 Rakousko – Lotyšsko (1. zápas o udržení, Halifax)

17:00 1. čtvrtfinále (Moncton)

19:30 2. čtvrtfinále (Halifax)

22:00 3. čtvrtfinále (Moncton)

Úterý 3. ledna:

0:30 4. čtvrtfinále (Halifax)

Středa 4. ledna:

17:00 Rakousko – Lotyšsko (2. zápas o udržení, Halifax)

20:30 1. semifinále (Halifax)

Čtvrtek 5. ledna:

0:30 2. semifinále (Halifax)

17:00 Rakousko – Lotyšsko (případný 3. zápas o udržení, Halifax)

20:30 zápas o 3. místo (Halifax)

Pátek 6. ledna:

0:30 finále (Halifax)

Začátky jsou uvedeny v českých časech, na východě Kanady je o 5 hodin méně.

