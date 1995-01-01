Češi spjatí s jedním klubem NHL: Čtyři legendy i Pastrňák

15. března 7:27Dominik Dubovči
Český hokejista Patrik Eliáš strávil v New Jersey celou zámořskou kariéru a je tak jedním z nejvěrnějších hokejistů jednomu oddílu v historii NHL. V klubu si toho považují, protože v roce 2018 slavnostně vyřadili jeho dres s číslem 26, v němž hrával.
Hned devět českých hráčů v minulosti vydrželo 10 sezon v jednom klubu. Ikonami se v organizacích, kde v NHL začínali, stali i Erat, Jágr, Hemský, Holík a Hertl (11 ročníků).
Produktivní forvard Michal Pivoňka odehrál za Washington Capitals 13 sezon. V Česku není příliš známý kvůli tomu, že během komunismu do NHL emigroval, přitom se v součtu s play off dostal skoro na 1000 zápasů a 700 bodů.
Tomáš Kaberle měl později ke dvanácti sezonám v Torontu mnohem přímočařejší cestu. Mezi nejvěrnější čtyřku Čechů v zámoří ale přesto nepatří.
1240 zápasů základní části, 1025 bodů. Přestože ho nejpozději v roce 2028 v historických tabulkách produktivity překoná David Pastrňák, patří podle nás Patrik Eliáš do torontské Síně slávy. Příští rok oslaví padesátiny, tak se to přímo nabízí, vždyť z Čechů byli úspěšnější jen Jágr a Hašek...
Svůj život Eliáš spojil s New Jersey (kde je i nejproduktivnějším hráčem historie klubu), vyhrál tam dva Stanley Cupy, z olympiády a MS má bronzové medaile. Teď je oblíbená legenda v roli konzultanta zapojená v hokejové Slavii, dříve trénoval s Václavem Varaďou českou juniorskou reprezentaci. Dvacet let už působí také jako ambasador organizace UNICEF.
Excelentními výkony si vysloužil přezdívku „Play off Krech.“ Během cest do finále o pohár dvakrát ovládl produktivitu, skvělými ofenzivními akcemi bavil fanoušky. David Krejčí měl skvělý cit pro hru, schopnost předvídavosti a nahrávky, kombinace. Jeden z nejchytřejších hokejistů v české historii.
V základní části dosáhl na 1032 zápasů, v roce 2011 pomohl mužstvu ke Stanley Cupu. Proti nejlepším hráčům světa dokázal dominovat i po návratu z extraligové Olomouce.
Olympijský vítěz z Nagana Milan Hejduk rozjel kariéru v NHL právě po slavném vítězství v Japonsku, v dresu Colorada hned zářil, brzy získal Stanley Cup. V roce 2003 navíc vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce, což se později povedlo až Pastrňákovi.
Zato Plekanec se po zlaté medaili z MSJ 2001 představil v extralize a následně tři roky bojoval o svoji šanci na farmě. Nakonec překonal metu 1000 startů a stal se legendou Montrealu. Kariéru ukončil až po čtyřicítce na Kladně.
útočník, 29 let
Tempo 1,11 bodu na zápas v NHL zvládal kromě něj jen Jaromír Jágr. Devětadvacetiletý sniper se do srdcí českých fanoušků zapsal zlatým domácím triumfem v Praze, nejpozději od té doby je z něj miláček národa a nejpopulárnější sportovec.
Průměrně vydělává 11 250 000 dolarů, primární je pro něj ale týmový úspěch s Bostonem, kterému se upsal až do léta 2031. V tu dobu by mohl mít odehráno klidně již 17 sezon v dresu Bruins (nyní má 12).
V klubové produktivitě pravděpodobně překoná Bergerona, Esposita i Marchanda. V počtu zápasů by mohl zaujmout 4. místo za jmény Bourque, Bucyk, Bergeron…