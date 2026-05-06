Češi v akci: Dvoubodový Nečas pomohl k výhře Avs

6. května 6:57Radim Sochor
Martin Nečas byl jediným českým hráčem dnešního zápasu. A reprezentoval naše barvy více než dobře, neboť si připsal gól i asistenci.
Martin Nečas si v noci připsal 1+1 a v dosavadním play-off má sedm bodů. Dnes otevřel skóre už ve třetí minutě, kdy se prosadil bekhendem z mezikruží.
Necas gets on the board in Game Two ???? pic.twitter.com/IMAN5wPHNy
— Colorado Avalanche (@Avalanche) May 6, 2026
Statistiky: Martin Nečas (COL) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:02