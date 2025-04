Češi v akci: Hertl dvěma body nasměroval Vegas k úvodnímu vítězství

TOMAS HERTL, WHAT A SHOT ????



The @GoldenKnights strike first in Game 1! #StanleyCup



????????: @espn ➡️ https://t.co/ybuZDYvoTH

????????: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/Zbm008CPFB