Češi v akci: Marty party! Nečas se dvěma góly první hvězdou zápasu

8. října 6:37Radim Sochor
Jediný zápas s českým nebo slovenským zastoupením začal jako poslední, Colorado s Martinem Nečasem přijelo na led LA Kings.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
McKinnon obkroužil branku LA, následně našel v mezikruží Martina Nečase, který nechytatelnou ranou otevřel skóre zápasu. A střeleckou listinu Colorada český kanonýr také uzavřel, když po další milimetrové ráně dal 4. branku Avs.
Martin Nečas dává svůj první gól v nové sezóně a první gól Colorada v nové sezóně! ???????????? #GoAvsGo pic.twitter.com/EAgK2nWqzZ
— Vojtěch Tůma (@vojtechtuma7) October 8, 2025
MARTIN NEČAS SNIPES AGAIN! ???? pic.twitter.com/WoiGN07Hfu
— Sportsnet (@Sportsnet) October 8, 2025
