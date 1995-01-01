NHL.cz na Facebooku

NHL

Češi v akci: Nečas si připsal tři kanadské body, Vladař vychytal Toronto

3. března 7:45

Radim Sochor

Čeští hokejisté se dnes představili ve třech zápasech. Bodově se prosadil pouze Martin Nečas. Kämpf s Hronkem budou chtít na dnešní noc rychle zapomenout, neboť schytali debakl 1:6 od Dallasu. Naopak Vladař byl jednou z hlavních tváří, která může za výhru Flyers na stadionu Maple Leafs.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Martin Nečas se do NHL po olympijských hrách vrátil s fantastickou formou. Ve čtyřech zápasech nasbíral 9 kanadských bodů. Dnes si připsal gól do prázdné a dvě asistence k tomu, čímž značně pomohl k vítězství Colorada na ledě LA Kings.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers 2:3sn

Daniel Vladař (PHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 65:00

Vancouver Canucks – Dallas Stars 1:6

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 21:02
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:14

Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 2:4

Martin Nečas (COL) – 1+2, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:25

