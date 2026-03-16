Česká zeď ve Philly! Vladař 42 zákroky vygumoval Tučňáky a poslal Flyers dál

30. dubna 10:30David Zlomek
Philadelphia Flyers jsou ve druhém kole play-off a vděčí za to ve velké míře i Danu Vladařovi. Osmadvacetiletý český gólman v osudovém šestém zápase proti Pittsburghu předvedl výkon, který se zapíše do historie klubu.
Poté, co si v předchozích dvou utkáních vybral pořádnou porci smůly (včetně onoho nešťastného vlastního gólu od zadního mantinelu v pátém zápase), se Vladař vrátil v naprosto monstrózní formě. Zlikvidoval všech 42 střel Penguins, připsal si druhou nulu v sérii a vytvořil nový rekord Flyers v počtu zákroků při vítězném postupu. „Bylo to o víře,“ řekl Vladař po zápase. „Chtěl jsem klukům dát šanci vyhrát a věřil jsem, že tam jeden gól dotlačí.“
Zápas byl napínavým gólmanským duelem až do 18. minuty prodloužení, kdy bitvu rozsekl obránce Cam York. Ale nebýt Vladaře, Flyers by se k oslavám nejspíš vůbec nedostali. Pittsburgh, bojující o přežití, ve třetí třetině a prodloužení naprosto dominoval a přestřílel domácí 23:11. Vladař však působil, jako by v brankovišti postavil neprostupnou stěnu.
„Tlačili celou dobu. Měli dost tutovek a vyložených šancí, ale on je pochytal, bylo prostě šílené,“ žasl po zápase obránce Jamie Drysdale. „Je to hráč pro velké okamžiky. Dnes byl neuvěřitelný.“
Vladařova cesta k pozici hrdiny Philadelphie je příběhem trpělivosti. Poté, co dělal roky dvojku v Calgary, podepsal loni v létě s Flyers dvouletou smlouvu na 6,7 milionu dolarů, aby konečně dostal šanci být jedničkou. Výsledek? Kariérní maxima v počtu výher (29), startů i průměru inkasovaných gólů.
Trenér Rick Tocchet neskrýval radost z toho, jak se český gólman oklepal z laciných gólů v minulých zápasech: „Jak byste ho mohli nemilovat? Po minulém gólu, za který ani nemohl, se obviňoval. On je ten typ, co se pro tým nechá zastřelit. Dnes byl fenomenální.“
Série s Pittsburghem je u konce a Vladař z ní vychází s fantastickou úspěšností 93,7 % a průměrem 1,61 gólu na zápas.