Česko nemá beky? Budoucnost tak černě nevypadá, potěšily i last minute debuty

16. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Že by si měl tuzemský hokejový fanoušek bezradně zoufat nad počty českých obránců v NHL? Obzvlášť po zprávách, že za velkou louží patrně skončí Radko Gudas? Situace možná není úplně růžová, těžko se považovat za silnou líheň, jakou je třeba Švédsko, ale blýská se na lepší časy. Ukázaly to i tři debuty na poslední chvíli.
Zadáky ze srdce Evropy, co pravidelně hrají v NHL, spočítá i předškolák.
Jsou dva. Vedle Gudase už jen Filip Hronek.
Už příští sezonu to ovšem může být jiná story. Letci z Philadelphie nedávno přivedli Davida Jiříčka a rozhodně ne s tím, že získali posilu pro farmu.
Vědí o jeho potenciálu, který ho vynesl před pár lety až na šestý flek v draftu
Že z něj možná nebude úplně superstar? Po štacích v Columbusu a Minnesotě jeho renomé utrpělo, nicméně Flyers jsou ready mu dát férovou šanci. Vždyť je mu stále teprve dvaadvacet!
Jiříček se dočkal last minute premiéry, přičemž si kouč Philly Rick Tocchet vyzkoušel klatovského rodáka, kterého pro vrcholový hokej vypiplali v Plzni, dosyta.
Dal mu přes 19 minut!
První start v NHL pak v závěru sezony zapsal Jiříčkův vrstevník Marek Alscher, urputný Kladeňák, který je uznávaný za hru na obou koncích kluziště.
Mimochodem, zatímco Jiříček v roce 2022 zamířil k Modrokabátníkům jako celková šestka, Alscher šel z 93. místa.
Se 193 centimetry Panterům zapadá do škatulky "obránce, které na Floridě chceme", v dubnu nakonec dostal od Paula Maurice hned čtyři příležitosti a udělal výborný úvodní dojem.
I díky třem asistencím.
Premiérový bod v NHL si v noci na čtvrtek proti detroitským Red Wings připsal jeho spoluhráč Mikuláš Hovorka. Ještě větší obr - 199 centimetrů.
I on zakončil ročník s kvartetem mačů na kontě. Ve čtyřiadvaceti by bylo tuze brzo na jakékoliv myšlenky na úprk na starý kontinent, obzvlášť po čerstvém impulsu.
Apríl byl zkrátka silný měsíc pro české defenzivní naděje.
A jsou tu i další povzbudivé signály. V závěru března si plácl těsně před 22. narozeninami Tomáš Cibulka s edmontonskými Oilers, v kapse má nováčkovskou smlouvu.
Už v lednu si vychutnal debut syn naganského šampiona Jaroslava Špačka David.
Do budoucna by mohl třiadvacetiletý mistr světa z roku 2024 těžit z toho, že mu v Jiříčkovi, také útočně laděném pravákovi, odpadl konkurent v tuhém boji o místo na soupisce Wild.
V OHL pak řádí druhý z Jiříčků Adam, stále ještě teenager. Vévodí tam v play-off produktivitě na svém postu, vyhlásili ho před pár dny Hráčem týdne. V St. Louis si Bluesmani jistě všímají...
Na obzoru je pak postavou nepřehlédnutelný Radim Mrtka, Max Pšenička či salutující Dominik Badinka.
Nelze propadat bezbřehému optimismu, nicméně to s českými zadáky pro NHL nevypadá do příští let zrovna marně. Nejhubenější časy jsou snad už za námi.