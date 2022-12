Česko – Rakousko 9:0. Kanonáda poslala národní tým do čela skupiny!

(HALIFAX, od našeho zpravodaje) Čeští hokejisté ve svém druhém zápase na mistrovství světa smetli Rakousko 9:0 a přeskočili Švédsko v čele tabulky skupiny A. Hattrickem se blýskl Jiří Kulich.

Chceme postoupit do play off. To je náš první cíl a žádný jiný zatím nemáme, hlásil těsně před startem juniorského šampionátu hlavní trenér Radim Rulík.

No, tak tohle mají jeho svěřenci splněno.

Češi potvrdili senzační výhru nad Kanadou a proti Rakousku nepřipustili sebemenší komplikaci. S plným počtem bodů tak na čele halifaxské tabulky dorovnávají Švédy.

Teď ale k samotnému popisu utkání.

Česko si samozřejmě velmi dobře uvědomovalo, že proti podobným outsiderům, jakým je právě Rakousko (podle sázkových kanceláří hlavní adept na sestup), je důležité zachytit především začátek zápasu. Takových utkání už bylo, kdy favorit inkasoval jako první a pak měl obrovskou honičku, aby na poslední chvíli ušmudlal výhru o gól...

Tohle ale nebyl onen případ. Naopak. Jasno o vítězi bylo už po první třetině.

Ve čtvrté minutě využil přesilovku po rychlém založení útoku Jakub Brabenec – 0:1. V sedmnácté minutě po krásné křižné přihrávce od Stanislava Svozila laserově přesnou střelou vymetl šibenici Jiří Kulich – 0:2. Krátce poté navýšil náskok šťastnou dorážkou do prázdné branky Petr Hauser – 0:3.

Výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy ve druhé třetině ještě narostl. Rakušané nevyhráli v podstatě jediný souboj a dostali se pouze ke třem střelám. Po jedné z nich, znělo to trošku posměšně (byť možná neúmyslně), kanadští fanoušci v Halifaxu sborově tleskali.

Jinak si Češi v útočném pásmu dělali, co chtěli, a pro soupeře potupně navyšovali skóre. Branka Marcela Marcela byla kvůli nedovolené hře v brankovišti po trenérské výzvě odvolána, trefy Gabriela Szturce (na 4:0), Aleše Čecha (5:0), Jiřího Kulicha (6:0) a znovu Gabriela Szturce (7:0) však platily.

Zbytek utkání byl o tom, zda Češi přidají další góly a v průběžné tabulce o skóre přeskočí také doposud stoprocentní Švédsko.

A to se povedlo!

Ve 41. minutě dovršil hattrick Jiří Kulich (8:0), kýžený devátý gól pak zaznamenal obránce David Špaček (9:0). Tomáš Suchánek potom uhájil čisté konto, navrch přidal dvě asistence a v kanadském bodování turnaje je třeba před Connorem Bedardem.

Hlavní ale je, že Češi jdou ve skupině do vedení, navíc jde pro ně o nejlepší vstup do MSJ od roku 2001. Tehdy naposledy měli po dvou úvodních zápasech plný počet šesti bodů. Až do dneška...

RAKOUSKO – ČESKO 0:9 (0:3, 0:4, 0:2)



Branky a nahrávky: 4. Brabenec (Svozil, Suchánek), 17. Kulich (Svozil, Špaček), 19. Hauser (Šapovaliv, Měchura), 22. Szturc, 23. Čech (Šalé, Šapovaliv), 29. Kulich (Šalé, Marcel), 31. Szturc (Chmelař, Suchánek), 41. Kulich (Šapovaliv, Jiříček), 55. Špaček (Svozil, Šapovaliv).

Rozhodčí: Harnebring (Švédsko), Yerkovich – Waleski (oba USA), Knox (Kanada).

Vyloučení: 6:5.

Využití: 0:2.

Střely na branku: 8:47 (2:11, 3:18, 3:18).

Diváci: 7 105.

Nejlepší hráči: David Reinbacher – Jiří Kulich.

Rakousko: Sicher – Sablattnig, Reinbacher, Söllinger, Tialler, Summer, Hörl, Lindner – Scherzer, Rohrer, Tschurning – Dobnig, van Ee, Klassek – Engelhart, Auer, Erne – Cernik, Geifes, Stiegler. Trenér: Furey.

Česko: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, D. Moravec, Hamara, Čech – Šalé, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura. Trenér: Rulík.

Tabulka skupiny A

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Česko 2 2 0 0 0 14:2 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 12:0 6 3. Německo 1 0 0 0 1 0:1 0 4. Kanada 1 0 0 0 1 2:5 0 5. Rakousko 2 0 0 0 2 0:20 0

Další zápasy Česka na MSJ

Čtvrtek 29. prosince:

19:30 Švédsko – Česko

Sobota 31. prosince:

19:30 Česko – Německo

Share on Google+