Český černý kůň draftu NHL. Vyjde Badinkovi 1. kolo, jak zvládl testy?

Už do prvního kola nadcházejícího draftu NHL by se mohl dostat český obránce Dominik Badinka. Nikdy sice nehrál na mládežnickém MS, má za sebou ale povedenou sezonu ve švédské lize v dresu Malmö Redhawks.

Svými výkony upoutal pozornost skautů, s velkou nadějí zamíří na draft do Las Vegas. Badinka úspěšně zvládl i Scouting Combine v Buffalu, kde si s ním pohovořili zástupci více než dvaceti klubů NHL.

Co ho dostalo na draft, pomáhali si Češi na testech, do jakého klubu by se chtěl dostat a proč mu pomohl odchod na sever Evropy?

