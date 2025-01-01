Český dravec pokračuje za oceánem, o rok prodloužil s Ottawou

26. srpna 16:33Ondřej Mach
Třetí léto za sebou stejný vzorec – roční kontrakt, dvoucestný. Perspektivní útočník Jan Jeník nevzdává svou misi nastálo se zahnízdit v NHL, i pro příští sezonu zůstane v organizaci Ottawa Senators. V tiskové zprávě to potvrdil generální manažer Steve Staios.
Podle serveru puckpedia.com si může ročně v nejlepším případě přijít na 775 tisíc dolarů, smlouva je tedy na hranici ligového minima. Na farmě v AHL mu potom zaručuje příjem 285 tisíc dolarů, příští rok v červnu by se měl poprvé v kariéře stát nechráněným volným hráčem. Kromě Jeníka si Senators na další dvě sezony zavázali ještě obránce Camerona Crottyho.
Brzy 25letý rodák z Nymburka se nachází v podobné situaci jako před rokem, o flek v hlavním týmu si může říct zejména na předsezonním kempu. Loni si ho trenéři Ottawy vytáhli nahoru alespoň pro dvě utkání, zbytek času strávil v záložním celku v Belleville.
Suma sumárum v uplynulém ročníku naskočil do 52 duelů, ve kterých si si připsal 29 bodů za dvanáct branek a devatenáct asistencí. V týmové produktivitě ho tento přísun zařadil na sedmou příčku. Respekt napříč ligou si v minulosti získal také rvačkami a fyzickou hrou.
Starty v nejlepší hokejové soutěži světa Jeníkovi přesto naskakují sporadicky, i proto se šířily zvěsti o eventuelním návratu do Evropy. Ještě v Arizoně, která ho v roce 2018 ve třetím kole draftovala, nastřádal 22 zápasů (s bilancí 4+2). Před stěhováním do Salt Lake City pak Jeníka organizace vytrejdovala do Ottawy.
