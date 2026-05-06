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NHL

Český gólman nezahazuje sen o NHL: podškrábl nový kontrakt s Bruins

23. června 20:17

Jakub Ruč

Šimon Zajíček se nevzdává snu o NHL. 24letý gólman s reprezentačními zkušenostmi, který uplynulou sezonu odchytal na farmě Bostonu v Providence, podepsal s organizací Bruins novou dvoucestnou smlouvu na jeden rok. Vydělat si může až 850 tisíc dolarů.

O tom, že Šimon Zajíček podepsal nový kontrakt, informovali bostonští Bruins na svém webu. Český gólman letos v dresu Providence Bruins zasáhl do 21 utkání AHL s úspěšností zákroků 91,5 %. Z minulosti má na kontě tři reprezentační starty. Do zámoří ho vyšvihl především povedený ročník 2024/25 v Litvínově.

„Nahoře“ v Bostonu platí za svrchovanou jedničku Američan Jeremy Swayman, záda mu kryje Fin Joonas Korpisalo. Zajíčkův úkol číslo jedna? Přechytat 27letého Michaela DiPietra, jenž letos dostával na farmě víc prostoru.

Kdyby šanci v prvním týmu dostal, byla by to pro českou gólmanskou školu další super zpráva. Všichni víme, že v brankovišti nás bota netlačí. Gólmanů v NHL máme habaděj.

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