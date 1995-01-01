Český olympionik se v NHL už podruhé v sezoně stěhuje

7. března 9:13Adam Bagar
Útočník David Kämpf se za oceánem znovu stěhuje – už podruhé v ročníku! Tentokrát byl z Vancouveru vyměněn do Washingtonu za výběr v šestém kole letošního draftu NHL.
31letý mistr světa z Prahy a účastník nedávných olympijských her v italském Miláně, kde odehrál všech pět utkání s bilancí 1+2, prožívá na klubové scéně vskutku zvláštní ročník.
V Torontu se stal letos nadbytečným, za tamní farmu odmítl hrát, dohodl se na rozvázání kontraktu, skončil na waiver listu a stal se volným hráčem. Sáhl po něm Vancouver. Klub, za nějž hrají Filipové Hronek a Chytil, mu nabídl roční smlouvu za 1,1 milionu dolarů.
Za Canucks stačil naskočit do 38 střetnutí, nastřílel v nich dvě branky, navrch přidal čtyři nahrávky, a zase jde o dům dál. Tamní vedení jej vytrejdovalo do Washingtonu. Opačným směrem mířil výběr v šestém kole draftu 2026.
Zkušený centr v nejlepší hokejové lize na světě naskočil už do víc než pěti stovek utkání. Čtyři sezony působil v Chicagu, pak se přesunul do už zmíněného Toronta, kde pro něj po čtyřech letech překvapivě nenašli místo.
U Capitals se sice s žádným krajanem nepotká, ale česky si může pokecat se slovenským obráncem Martinem Fehérvárym. Jedním z jeho nových parťáků bude také ruský veterán Alexander Ovečkin.