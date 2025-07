Český talent zamilován do Montrealu. Chci tady zůstat co nejdéle, říká Dobeš

Svým debutem v NHL Jakub Dobeš ohromil. Mezi třemi tyčemi montrealských Canadiens, nejúspěšnějšího klubu v dějinách slavné soutěže, udržel nulu! A poté tasil pár dalších skvělých výkonů, blýskl se i bravurními zákroky, které braly dech. Divíte se, že se rychle stal oblíbencem hokejem posedlého davu? Přízeň náročné fanouškovské základny si získal také srdečnými reakcemi při rozhovorech a emotivností. A v očích příznivců Habs si těžko uškodí čerstvými výroky, které prohodil krátce po podpisu nové dvouleté smlouvy s frankofonní hokejovou baštou.

Dobeš o své štaci na věhlasné adrese říká: "Žiju svůj sen."

Žádná fráze, všechno si za velkou louží vydřel, předčil vícero konkurentů, kterým se věštila větší budoucnost. Ohromně si považuje, že to dotáhl do NHL. "Chytá tady 64 brankářů a pro mě je čest být jedním z nich." A navíc si tuze oblíbil Montreal.

Specifický trh, kde to mají hokejisté těžké.

O to větší náklonnosti se jim dostává, když je vezmou místní za svého a obzvlášť pakliže se jim daří. Nejlepší ukázka? Po první vychytané výhře v play-off bouřící tribuny Dobeše dojaly tak, že to oplakal... Nechal se slyšet, že to pro něj byl největší moment kariéry.

Montreal se pro něj stal domovem a moc rád by tam čapal dlouhé roky. "Chci tu zůstat tak dlouho, jak jen to bude možné. Miluju to tady - žít v tomhle městě a chytat za tenhle klub," pověděl po podpisu kontraktu na necelý milion dolarů ročně.

Víc než peníze pro něj byla důležitá délka paktu. Zamlouvá se mu, že má podepsáno na dvě sezony. Že nejde o nejkratší možnou dohodu, ale o vyjádření důvěry. "Ta platnost je perfektní. Bude pro mě potěšením nosit dres Habs další dva roky!"

K podpisu mu hned gratuloval Sam Montembeault, se kterým chce Dobeš obnovit tandem z minulé sezony. "Je to skvělý spoluhráč a kamarád. A má za sebou povedený ročník," prohodil o francouzsky mluvícím Kanaďanovi, "synovi" Quebeku.

Mezi ty dva se pokusí vklínit Fin Kaapo Kahkonen, v osmadvaceti o čtyři roky starší a zkušenější než Dobeš, se 140 zápasy v NHL. Že by se ale ostravskému čahounovi z konkurence rozklepala kolena? Kdepak, vítá ji.

S vírou ve vlastní kumšt se utká o post Montembeaultovy dvojky. "Není to pro mě nic nového, jsem zvyklý bojovat o flek. Věřím ve své kvality a budu nachystaný," hlásí Dobeš. Nejde jen o slova. Už na sobě maká v posilovně. Neošidí nic, naopak.

A že píle se mu tolikrát vyplatila...

