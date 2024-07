Český útočník pokračuje v Minnesotě, podepsal na rok

Dvaadvacetiletý útočník Adam Raška se dohodl na nové jednoroční smlouvě s Minnesotou. Jedná se o dvoucestný kontrakt.

Raškovi po letošní sezoně vypršel v NHL nováčkovský kontrakt – vedení Wild mu ale dalo nabídku na pokračování.

Pokud by hrál v hlavním týmu, vydělal by si 775 000 dolarů, na farmě se jedná o 97 500 dolarů.

Rodák z Kopřivnice, který startoval i jednou na MS do 18 let a dvakrát na šampionátu do 20 let, si vypracoval cestu do zámoří přes třineckou organizaci. Pracoval na sobě i v kanadské QMJHL.

San Jose si ho vybralo na draftu v roce 2020 z 201. místa – v tomto klubu odehrál v NHL osm klání (bez bodu).

A loni v listopadu přišel trejd do Minnesoty! I zde ale hlavně hrál na farmě (3+4 ve 49 zápasech), v hlavním týmu dostal čuchnout k pěti utkáním.

Jak se povede Raškovi nyní? Dostane více příležitostí v nejlepší lize světa?

