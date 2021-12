Čeští junioři mají covid, zápas s Finskem je zkontumován!

(EDMONTON, od našeho zpravodaje) Bohužel, covid na mistrovství světa do 20 let v Kanadě řádí dál. Po Američanech se do průšvihu dostal i český tým a jeho dnešní zápas s Finskem byl zkontumován výsledkem 1:0 ve prospěch soupeře.

Češi nemohli kvůli koronaviru odehrát ani jedno přátelské utkání v dějišti letošního šampionátu. Jejich program byl nejprve seškrtán všem účastníkům, a když už měl národní tým nastoupit proti Švýcarsku, kvůli pozitivnímu testu švýcarského kapitána Simona Knaka byl zápas zrušen.

Teď ale nastala daleko horší situace.

Covid totiž pronikl i přímo do české reprezentace, a to v polovině základní skupiny. Pozitivní test měl jeden hráč a celý tým zamířil do karantény.

„Byla to pro mě překvapující zpráva, protože všichni naši hráči a členové realizačního týmu dodržují nařízení organizátorů a respektují turnajovou bublinu.“#author Karel Mlejnek, trenér české reprezentace#

„Informaci jsme obdrželi v brzkých ranních hodinách ve chvíli, kdy jsme se pomalu chystali na snídani. Dle pokynů organizátorů zůstáváme v karanténě na hotelových pokojích, a to platí pro všechny české hráče i členy realizačního týmu,“ říká media manažer české reprezentace Ondřej Kalát.

„Je to velmi nepříjemná situace pro nás pro všechny. Ale vzhledem tomu, že už druhým rokem absolvujeme mistrovství světa juniorů ve ztížených covidových podmínkách, jsme byli připraveni i na scénář, že nějaká taková situace může přijít,“ zmiňuje hlavní trenér Karel Mlejnek.

„Hráči už byli takticky připraveni a natěšeni na zápas s Finskem, po informaci z dnešního rána jsme ale okamžitě zareagovali, změnili program a už se stoprocentně soustředíme na zápas s Rakouskem,“ pokračuje.

Pokoje členů české výpravy obejde v dopoledních hodinách kanadský zdravotní tým a všechny otestuje. Podle výsledků se reprezentace dozví další postup. Podle interní dohody zatím nebude jméno hráče s pozitivním testem zveřejňovat.

Pokud by se další případy nákazy nevyskytly, pak by Češi nejspíš mohli ve čtvrtek nastoupit do plánovaného závěrečného utkání v základní skupině proti Rakousku.

„Věříme, že všechny naše dnešní testy budou negativní a že zítra budeme moct nastoupit do zápasu s Rakouskem.“#author Karel Mlejnek#

„Všechny meetingy a videoporady proběhnou online. Rakousko tu odehrálo včetně přípravy celkem tři utkání, takže materiálu k přípravě herního plánu máme dostatek. Věříme, že všechny naše dnešní testy budou negativní a že zítra budeme moct nastoupit do zápasu s Rakouskem,“ hlásí Mlejnek.

„V neposlední řadě bych chtěl říct, že to pro mě byla překvapující zpráva, protože všichni naši hráči a členové realizačního týmu dodržují nařízení organizátorů a respektují turnajovou bublinu,“ dodává.

Češi stále čekají na první vítězství. S Kanadou padli 3:6, potom získali jen bod proti Německu, se kterým padli 1:2 v prodloužení. Pokud by teoreticky nemohli nastoupit ani do zápasu s Rakouskem, skončili by pátí ve skupině A, což by znamenalo jejich konec na turnaji.

Do čtvrtfinále totiž postupují první čtyři celky. Série o záchranu se letos nicméně nehraje a z elitní skupiny mistrovství světa nikdo nesestupuje.

Mezinárodní hokejová federace dále oznámila, že v zájmu opatření proti šíření covidu-19 budou všichni rozhodčí během zápasů nosit ochranu dýchacích cest.

Tabulka skupiny A

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Kanada 2 2 0 0 0 17:5 6 3. Německo 2 0 1 0 1 3:4 2 4. Česko 3 0 0 1 2 4:9 1 5. Rakousko 2 0 0 0 2 3:18 0

Tabulka skupiny B

Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:3 6 2. USA 2 1 0 0 1 3:3 3 3. Rusko 2 1 0 0 1 7:8 3 4. Švýcarsko 2 1 0 0 1 3:4 3 5. Slovensko 2 0 0 0 2 2:6 0

Další program MS do 20 let 2022

Středa 29. prosince:

22:30 Slovensko – Rusko (sk. B, Red Deer; ČT sport)



Čtvrtek 30. prosince:

01:00 Kanada – Německo (sk. A, Edmonton)

03:30 Švédsko – USA (sk. B, Red Deer)

22:30 Česko – Rakousko (sk. A, Edmonton; ČT sport)

Pátek 31. prosince:

01:00 Slovensko – Švýcarsko (sk. B, Red Deer)

20:00 Německo – Rakousko (sk. A, Edmonton)

22:30 Švýcarsko – Švédsko (sk. B, Red Deer)

Sobota 1. ledna:

01:00 Kanada – Finsko (sk. A, Edmonton)

03:30 USA – Rusko (sk. B, Red Deer)

Neděle 2. ledna:

20:30 čtvrtfinále (Edmonton)

23:00 čtvrtfinále (Red Deer)

Pondělí 3. ledna:

01:30 čtvrtfinále (Edmonton)

04:00 čtvrtfinále (Red Deer)

Úterý 4. ledna:

21:00 semifinále (Edmonton)

Středa 5. ledna:

01:00 semifinále (Edmonton)

22:00 zápas o 3. místo (Edmonton)

Čtvrtek 6. ledna:

02:00 finále (Edmonton)

Začátky jsou uvedeny v českých časech, v kanadské provincii Alberta je o 8 hodin méně.

