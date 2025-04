Chabot se usmívá po porážce, Tkachuk řve z Instagramu. Ottawa je v play-off a má hlad!

Osm let čekání. Osm let zklamání, přestaveb, promarněných sezon a planých slibů. Teď? Bouchlo šampaňské. Ottawa se po nekonečné pauze konečně vrací do play-off – i když to přišlo tak trochu zadními vrátky. Po mizerném výkonu a prohře s Columbusem by si člověk tipnul, že radši zalezou do kabiny a nebudou se k ničemu hlásit. Jenže pak Montreal sundal Detroit a bylo jasno – Senátoři jsou zpátky ve hře o Stanley Cup.

„Jo… bylo to zvláštní. Jedna z našich nejslabších nocí, ale zároveň postup. Těžko se to tráví,“ komentoval tuhle podivnou kombinaci emocí generální manažer Steve Staios.

Ale i když přišel postup jako nečekaný dárek, tahle sezona nebyla náhoda. Už od prvního dne kempu bylo na hráčích vidět, že letos to myslí vážně. Tvrdá práce, posun v hlavách i na ledě, a hlavně nový přístup. „Je to jen začátek, ale obrovsky důležitý. Kluci si to zasloužili,“ dodal Staios.

Nešlo ale jen o výkony na ledě. Celá organizace šla do restartu – a podle Staiose bylo klíčové, že si všichni uvědomili, že tady se nebude nic flákat. Změnila se kultura, změnily se nároky. A výsledky se konečně dostavily.

Pro většinu tahounů to bude první opravdový kontakt s hokejovým peklem jménem play-off. Brady Tkachuk, který sice sedí kvůli zranění, ale je duší týmu. Chabot. Stützle. Batherson. Sanderson. „Jsem naštvaný z porážky, ale zároveň úplně v rauši. Makali jsme jako psi. Celý tým. Teď to začne být zábava,“ prohlásil Chabot a ani se nesnažil skrývat nadšení.

Tkachuk sice nebyl v Columbusu, ale samozřejmě poslal do světa jasný vzkaz přes Instagram: „Let’s go!!!!!!!“ Jeho návrat do sestavy je zatím na vážkách, ale Staios věří, že by byl včas připraven, kdyby se začínalo hned teď.

Obří podíl na přerodu má i nový kouč Travis Green. Nastoupil v létě a z chaosu udělal tým, který má řád, fungující systém a konečně i defenzivní zodpovědnost. „Travis změnil úplně všechno. Zvedl úroveň práce, přístupu a hlavně disciplíny. Bez toho bychom tu teď neseděli,“ dodal Staios.

