Chára, Bergeron, kdo dál? Boston hledá nového kapitána

Vést klub tradiční šestky je obrovská čest. Čtrnáct let šéfoval Bruins Zdeno Chára. Po něm tři sezóny Patrice Bergeron. Bohužel se rozhodl skončit. Najde Boston nového lídra?

Podle trenérova prohlášení to vypadá, že mužstvo kapitána hledat bude. Že nemíní zůstat ve vakuu a hrát třeba rok, dva jen s alternativními kapitány (A). Přesný časový rámec pro určení oficiálního lídra prý určený není, ale hledat se bude.

„Myslím, že se kloníme směrem mít někoho jako kapitána už příští sezónu,“ řekl Jim Montgomery před pár dny na tradičním klubovém golfovém turnaji. „Vedli jsme několik interních konverzací a předpokládám, že rozhodnutí padne.“

Montgomery je přesvědčený, že lídrů je v šatně Bostonu dost. I když kabina v tomto směru rozhodně utrpěla. „Ztratili jsme letos hodně vůdcovství. Nejde jen o Bergyho, přišli jsme taky o Davida Krejčího, Nicka Foligna, všechno důležití hráči,“ jmenuje trenér. „Pořád ale máme hodně hokejistů, kteří oblékají dres s Béčkem dost dlouho.“

Jediným pamětníkem poháru z roku 2011 už je Brad Marchand. Kdysi nenáviděný, zákeřný, dnes už přeci jen ukázněnější. V obraně je osobností Charlie McAvoy. V útočném pásmu aktuálně nejvíc řádí David Pastrňák. Všichni jsou v klubu dost dlouho na to, aby se céčka zhostili.

Na koho padne volba?

„Musí to být někdo sebevědomý. Někdo, kdo se nebojí položit ruku mezi spoluhráče,“ naznačuje Montgomery „Taky by se neměl bát zajít za mnou do kanceláře, vysvětlit mi svoje postoje. Musí umět komunikovat se všemi, včetně novinářů.“

Odchod osobnosti kalibru Bergerona pochopitelně mužstvo zasáhne. Určitý proces přizpůsobení bude nutný. „Budeme si na sebe muset s novým kapitánem zvyknout, ať už to bude kdokoli. S Bergym jsem měl určitý vztah. Není to moc odlišné od jiné, běžné práce. Máte kolegy, se kterými různě komunikujete a některým nasloucháte víc,“ vysvětluje kouč Bruins.

