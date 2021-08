Chára je v kurzu! Kolem slovenského veterána krouží po Floridě další silný klub

Ne, už není dominantním zadákem, co se rok co rok ucházel o Norrisovu trofej. Ubral na produktivitě i odehraných minutách. Zdeno Chára ovšem stále platí za mimořádně užitečného borce, vynikajícího mentora a týmového hráče. Ve Washingtonu letos jasně demonstroval, že i ve čtyřiačtyřiceti na NHL má a že jeho pověstná dřina se vyplácí. Teď nezdolný pracant sahá po novém angažmá, svou pozici nejstaršího muže zámořské soutěže ještě nikomu přepustit nechce.

Zdá se, že není otázkou, zda si kolohnát z Trenčína ještě protáhne severoamerickou misi, ale kde tak učiní.

Už delší dobu se mluví o tom, že o Cháru dál stojí Capitals. Zanechal báječný dojem a za plat blízký ligovému minimu by byl z hlediska poměru cena/výkon úžasnou posilou.

V minulé sezoně suverénně došel s Washingtonem do play-off, hrával přes 18 minut a zvládl 10 bodů. Ve statistice účasti na ledě se zastavil na pěti plusech, ochotu vyhecovat či ochránit spoluhráče ukázal dvěma bitkami.

Chodil na led za každé situace a při zranění Michala Kempného vytrhl Caps trn z paty. Důvod, proč si s nimi zatím neplácl, je jasný. Napjatý platový strop, generální manažer Brian MacLellan musí obracet každičký dolar.

To je voda na mlýn pro ostatní kluby. V čele s Floridou, která citlivě doplňuje svůj talentovaný a dravý kádr. Góly má zařídit Sam Reinhart, asistence a zkušenosti se čekají od Joea Thorntona.

A aby těch mazáckých rad nebylo pro mladší kumpány málo, mohl by dorazit i Chára. Když za 750 tisíc dolarů může hrát "Jumbo Joe", proč by nekývl výměnou za šanci bojovat za špičkový klub Chára?

Ten si ale přece jen může oproti Thorntonovi více diktovat. Kdo sledoval v minulé sezoně Capitals, viděl, že washingtonské defenzívě pomáhal opravdu výrazně.

Je klidně možné, že se teď šampion Stanley Cupu z roku 2011 dostal do situace, kdy si vybírá z nabídek. Té od Panterů a několika dalších. Server The Athletic potvrzuje, že zájem o slovenskou legendu projevilo St. Louis.

Aby ne, Blues potřebují zadní řady zkvalitnit. Mají tam citelnou mezeru po odchodu Vince Dunna, jehož si GM Doug Armstrong nechal pláchnout při rozšiřovacím draftu.

Chára by jistojistě představoval krátkodobé řešení, nicméně taková role by se mu určitě nepříčila. Těžko ve svém věku bude vyhlížet dlouholetou spolupráci. Priority má jiné.

Jaké? Rád by hrál za ambiciózní klub. A také by to chtěl mít blízko domů do Bostonu za rodinou. I kvůli tomu se loni dohodl s Washingtonem. St. Louis i Florida jsou přece jen dál.

Na druhou stranu, letadlem jste tam za chvilku. Nejde o Calgary, Vancouver, Los Angeles nebo San Jose.

Chára si nepochybně zváží pro a proti u jednotlivých organizací, možná ještě posečká, s čím přijde MacLellan. A pak se rozhodne. O tom, kde rozehraje svou 24. sezonu v NHL.

S 1608 starty je už v tuto chvíli na třináctém místě historických tabulek. Mezi beky mu patří pátý flek, je v těsném závěsu za Rayem Bourquem a Larrym Murphym.

Během příští základní části by mohl překonat i druhého Scotta Stevense a prvního Chrise Cheliose. Úžasné, že? Je až k neuvěření, že tohohle machra kdysi fanoušci pražské Sparty posílali na basketbal.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+