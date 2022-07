Chára, Subban nebo Yandle. Představujeme volné obránce

Ve středu se otevře trh s volnými hráči a organizace budou moci doplnit své stavy. A hlavně z obránců bude co vybírat.

Po draftu se tuto středu otevírá trh s volnými hráči a hlavně o obránce bude velký zájem. Hned několik týmů totiž potřebuje doplnit své obranné řady. Pozitivum pro ně je, že letos je nabídka velmi kvalitní. Podívejte se s námi na výběr těch nejzajímavějších jmen.

Zdeno Chára (New York Islanders)

Aktuálně nejstarší aktivní hráč v NHL i v pětačtyřiceti letech dokazuje, že stále má co nabídnout. V Islanders odehrál dvaasedmdesát utkání s průměrným ice-timem osmnáct a tři čtvrtě minuty. Ke dvěma brankám a dvanácti asistencím přidal sto dvacet pět hitů a devadesát zblokovaných střel. Ačkoliv má na kontě už téměř 1 700 utkání, určitě by si chtěl připsat další.

P.K. Subban (New Jersey Devils)

Letošní recipient King Clancy Trophy udělal v Devils dvaadvacet bodů (5+17) a ve třiatřiceti letech není jeho kariéra u konce. Poslední roky už to ale není ono a bude muset do své hry nalít novou krev, jinak by mohl rychle přijít jeho konec.

Keith Yandle (Philadelphia Flyers)

Pětatřicetiletý rodák z Miltonu přišel do Flyers z Floridy, kde byl velmi úspěšný a nosil i áčko na dresu. Ve „Steel City“ sice odehrál slušnou porci 77 zápasů, měl ale jen jeden gól a osmnáct asistencí. Pro tým je zárukou stability, přeci jen v NHL odehrál 989 zápasů v řadě, než byl posazen na tribunu.

Nick Leddy (St. Louis Blues)

Leddy měl v pětasedmdesáti zápasech základní části čtyřiadvacet bodů (3+21) a průměrně strávil na ledě dvacet jedna a půl minuty. Sezónu sice začal v Detroitu, v březnu byl ale odvelen do St. Louis, které se dostalo i do play-off a Leddy mohl v devíti zápasech ještě přidat branku a čtyři nahrávky. V jednatřiceti letech už má na kontě jeden Stanley Cup a je na vrcholu kariéry s dostatkem času, aby mohl přidat i druhý.

John Klingberg (Dallas Stars)

Klingberg měl skvělou sezónu, ve které udělal 48 bodů (6+42) v 81 zápasech. Sice by rád u Hvězd zůstal, s ubývajícím časem do středy to ale vypadá, že se bude muset ohlížet jinde. Devětadvacetiletý Švéd zatím v žádném jiném NHL týmu nebyl, ale všechno je někdy poprvé. Rozhodně ale má zájemcům co nabídnout.

