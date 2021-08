Chára za Thorntonem? Florida prý jedná s dalším veteránem

Pro leckoho to bylo překvapení, když v pátek oblétla hokejový zpráva o tom, že Florida Panthers podepsala roční smlouvu s Joe Thorntonem. Nemusí jít o poslední úlovek na trhu volných hráčů. Jen den poté se objevila informace, podle níž je klub blízko dohody s dalším veteránem.

Líbil by se vám Zdeno Chára v dresu Panthers?

Hráči nad čtyřicet let už si obvykle nemůžou moc diktovat. Dvaačtyřicetiletý Joe Thornton odehraje druhou sezónu za minimum. O dva roky starší Chára už hokej taky nehraje pro peníze.

Trh s volnými hráči se otevřel zhruba před třemi týdny. Kluby vyzobávají, co zbylo, a uzavírají soupisky na tréninkové kempy, které se rozjedou v září. Chára zatím zůstává bez smlouvy, podle stránky nhltraderumours by se ale měl do NHL pro příští sezónu vrátit. Zdroje uvádějí, že slovenský čahoun jedná s Floridou. Smlouva by mohla být uzavřena do dvou týdnů.

Panteři patří toto léto k těm méně aktivním. Není divu. Když se loni v září ujal funkce generálního manažera Bill Zito, pořádně mančaft překopal. K lepšímu. Od prvního místa v divizi ještě s Jaromírem Jágrem v sestavě (2015-16) mužstvo čtyři roky stagnovalo. Zito mu vrátil konkurenceschopnost.

Panteři skončili loni druzí v divizi a do série s Tampou rozhodně nešli jako outsideři. Na soupeře posíleného o Stevena Stamkose a Nikitu Kučerova ale nakonec nestačili. Možná proto Zito letos zkouší přivést zkušené hráče, kteří by jeho talentovanou partu posunuli o ten poslední kousíček, kam je potřeba.

Chára je po letech působení v Bostonu a roce ve Washingtonu už dlouho nejstarším hráčem NHL. Pokud by odehrál další ročník, hodně by se přiblížil Jaromíru Jágrovi. Ten ve 45 letech po nekonečném létě podepsal Calgary, kde už ale stihnul jen pár zápasů.

V dresu Capitals odehrál Slovák loni až na jeden všechny zápasy a rozhodně nezklamal. V 55 utkáních nasbíral 10 bodů (2+8). V plus minus patřil s +5 body do lepší poloviny mužstva. Panteři mají nyní jen milión pod platovým stropem. Ať už Chára podepíše s Floridou nebo jinde, teď nebo později, s jiným než minimálním platem zřejmě počítat nemůže.

