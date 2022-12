Chárův rýpanec nezůstal nepovšimnut. Čertil se někdejší bek Canucks

Dlouho o Zdeno Chárovi nebylo slyšet. Posledním vystoupením v jednom podcastu však pořádně rozvířil vášně. Řeč totiž došla i na pomyslný vrchol kariéry, a sice zisk Stanley Cupu. Tomu ale předcházelo pořádné naštvání ze strany Bruins. Co se vlastně stalo?

Rozhovor se od nevinného povídání o zisku Stanley Cupu stočil k něčemu úplně jinému. Chára, dlouholetá opora Bostonu Bruins, totiž velmi barvitě vyprávěl, co se dělo během finálové série v roce 2011 s Vancouverem.

„Když jsme prohráli dva zápasy ve Vancouveru, viděli jsme je, jak jdou zpátky na led. V podstatě tam trénovali, jak by zvedali Pohár a jak by si ho mezi sebou předávali,“ popisoval Chára. „Zjistili jsme to a řekli jsme si, že se to za každou cenu nesmí stát. Pořádně nás to nakoplo.“

Bruins to tehdy nakoplo k zisku Stanley Cupu, tahle citace ale pořádně nakopla i Kevina Bieksu. Někdejší dlouholetá tvář v obranných řadách NHL tehdy za Vancouver hrála, dokonce dělala zástupce kapitána.

„Nemyslím si, že bych měl ztrácet čas řečmi, že se to nestalo, protože to ani nebylo nijak možné,“ vyjádřil se v sobotu. „Podívejte se, kolik médií se okolo finále motá. Každý chce psát o něčem jiném, o něčem lepším. Kdyby se něco takového stalo a někdo na to přišel, bylo by to dávno venku. Navíc i Chára nezněl moc přesvědčivě. Z „viděli jsme je“ to přešlo na „slyšeli jsme, že.“

Jde vidět, že se Bieksy Chárova slova velmi dotkla. Jak sám později dodal, jeho vyjádření ne tak naštvalo, jako spíše zklamalo.

„Prvně mě to štvalo, protože v podstatě zaútočil na charakter tehdejšího týmu, na naše lídry. Vždyť mluvil o Robertovi Luongovi, obou Sedinech, Mannym Malhortovi, Danovi Hamhuisovi a mně. Myslet si, že bychom něco takového dovolili, natož se na tom podíleli, je od člověka, jako je Chára, zklamáním,“ kroutil hlavou bývalý kanadský obránce.

Borec, který končil kariéru v Anaheimu, ještě na konec dodal: „Člověk by očekával víc vzájemného respektu, že nebude opakovat příběh, který nás uráží, aniž by si ověřil fakta nebo to viděl či byl přímo u toho. Prostě mě obrovsky zklamal.“

