Chce to pro sebe! Trenér žasne nad Dobešovou dravostí, v Montrealu se mění stráže

25. března 10:00

David Zlomek

Montreal prožívá sezonu jako na horské dráze, ale úterní noc v Bell Centre patřila jedinému muži. Jakub Dobeš si proti rozjeté Carolině postavil v brankovišti zeď, pochytal 41 střel a dovedl Canadiens k výhře 5:2.

Rodák z Ostravy v podstatě v přímém přenosu kope do židle, na které ještě donedávna seděl Samuel Montembeault, a dává jasně najevo, kdo je v Montrealu novým pánem. Nejsilnější moment přišel pět minut před koncem, kdy Dobeš tváří v tvář vymazal Logana Stankovena v samostatném úniku a definitivně zlomil odpor Hurricanes.

Trenér Martin St. Louis po zápase neskrýval, že se mu Dobešova dravost líbí, ale s chvalozpěvy šetří. „Snaží se ukrást pozici pro sebe. A myslím, že je to každodenní boj. Jakmile se o to přestanete starat, přijde někdo jiný a tu židli vám vyfoukne,“ popsal St. Louis brankářskou hierarchii v týmu. Pro Dobeše to bylo 23. vítězství ve 34 startech, což jsou čísla, která nejde ignorovat. Zatímco Montembeault loni zářil, letos se pod tlakem českého mladíka sesypal a Dobeš tuhle šanci chytil za pačesy s neuvěřitelnou vervou.

O tom, co Dobeš týmu dodává, promluvil i střelec Cole Caufield, který v zápase nasázel svůj 44. gól sezóny. „Sebevědomí, má styl, má to v sobě. Je úplně jedno, jestli dostane gól, nebo drží nulu, on má pořád stejné nastavení. Výhra je výhra a vy prostě musíte chytit víc puků než ten chlap na druhé straně. On to v sobě má a každý večer nám dává šanci vyhrát,“ nešetřil chválou Caufield.

I když Dobeš v úvodu sezony občas působil nejistě, proti Carolině vypadal jako naprostý mazák. V posledních čtyřech minutách, kdy hosté hráli v šesti, vytáhl sérii zákroků, které se vysloužily potlesk. „V takových situacích musí být váš nejlepší hráč gólman, a on jím dneska večer byl,“ dodal St. Louis.

Zajímavostí je, že i přes životní výkon klub Dobeše po zápase nepustil k novinářům. Organizace se zřejmě snaží krotit jeho občasnou nepředvídatelnost před mikrofony. „Udělal obrovský pokrok. Učí se, jak být v téhle lize profesionálem, vede si skvěle,“ uzavřel trenér Canadiens.

