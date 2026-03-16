Chce vyhrát, my mu musíme pomoct! Jets odmítají vnitřní spory a chápou frustraci hvězdy

21. dubna 10:00

David Zlomek

Winnipeg Jets po šokujícím propadu z trůnu pro vítěze Presidents' Trophy nezažívají klidné léto. Brankář Connor Hellebuyck označil sezónu za nepřijatelnou a vedení klubu mu dalo za pravdu. „Je to jen a jen o vyhrávání,“ prohlásil trenér Scott Arniel.

Podle něj je frustrace v kabině po sedmém místě v divizi logická: „On chce vyhrát Stanley Cup, stejně jako všichni ostatní v kabině. Takže pro mě je to o tom, abychom mu v tom pomohli.“ Arniel pak ještě přiznal, že si tým po loňském úspěchu vybral slabší chvilku, která se mu krutě vymstila: „Hluboko jsme se nadechovali, a zatímco jsme vydechovali, spousta týmů v lize nás prostě přejela.“

Arniel také zdůraznil, že Hellebuyckův ostrý tón bere jako projev jeho hokejové výjimečnosti a vnímání hry. „On to vidí. Vidí to a je jedním z těch kluků. Musíte respektovat, že má svůj názor,“ dodal kouč s tím, že velké hvězdy a opory vnímají hokej jinak než ostatní a jejich postřehy jsou pro tým klíčové.

Generální manažer Kevin Cheveldayoff s tímto pohledem souhlasí a odmítá, že by brankářův výstup pro něj byl nějakým varovným signálem. „Nestanete se elitním hráčem v této lize, pokud v sobě nemáte tenhle druh emocí, tenhle druh ohně a drajvu,“ vysvětlil Cheveldayoff.

Podle vedení není gólmanova frustrace ničím novým, o čem by se v klubu nebavili už dříve soukromě. „Nemyslím si, že můžete byť jen o píď zpochybnit u jakéhokoliv hráče v té šatně, jak moc bolí prohrávat a jak moc touží po výhře,“ uzavřel generální manažer.

Pro Jets je teď prioritou využít tuhle nahromaděnou energii jako motor pro návrat mezi elitu. Arniel už teď dle svých slov plánuje hloubkovou analýzu všech herních aspektů, aby našel odpověď na to, co se s týmem v roce 2026 stalo, a zajistil, že za rok už budou v úplně jiné pozici.

Aktuálně z nhl.cz

Edmonton začal výhrou, Vladař vynuloval Penguins, dlouhé prodloužení rozhodl Martinook

21. dubna 7:20

Jdu si pro tebe, zabiju tě! Zkrvavený žolík Vegas se chystá na lov drzého Mamuta

20. dubna 17:35

Operace jako poslední naděje. Vrátí se do Calgary stará dobrá verze hvězdy?

20. dubna 15:00

Prohrávat v sérii? Nic co by veteráni Pittbusrghu nezažili

20. dubna 13:45

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

