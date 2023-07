Chceme být známí jako tým, se kterým se hraje těžko, burcuje McDonagh

Obránce Ryan McDonagh má před sebou druhý ročník v Nashvillu. Celek z Tennessee letos na trhu s volnými hráči nakoupil zkušené matadory. Americký bek je z příchodu těchto hráčů nadšený, věří totiž, že díky jejich zkušenostem mohou Predátoři pomýšlet na boje o Stanley Cup.

Americký bek se do barev Predators oblékl vloni. V červnu 2022 byl vyměněn z Tampy, kde strávil čtyři kompletní ročníky, do Nashvillu. McDonagh byl s Lightning třikrát ve finále Stanley Cupu, tyto tři účasti celek z Floridy dvakrát přetavil v zisk slavné trofeje.

Jedním z důvodu výměny byla především jeho tučná smlouva, která byla podepsána už v roce 2018, ale platit začala až od podzimu 2019. Sedmiletý kontrakt zaručuje americkému obránci 6,75 milionu dolarů ročně. Tato suma z něj dělá druhého nejlépe placeného hráče týmu, více bere už jen kapitán Roman Josi.

Predátoři se na trhu s volnými hráči poohlíželi po posilách. Těmi nejzvučnějšími jmény, která na podzim obléknou dres Nashvillu jsou Luke Schenn, Denis Gurianov, Gustav Nyquist či Ryan O’Reilly.

Celek z Tennessee si od nových posil slibuje, že se vrátí do bojů o Stanley Cup, letos totiž v play off poprvé od roku 2014 chyběl. Obránce Ryan McDonagh věří, že s novými tvářemi mohou soupeřům udělat čáru přes rozpočet.

„Jsem si opravdu jistý, že se můžeme vrátit ke hře na vysoké úrovni a napáchat nějaké škody,“ začal čtyřiatřicetiletý obránce.

Největší posilou by měl být především Ryan O’Reilly, který podepsal na čtyři roky a měl by být prvním centrem Nashvillu.

„Jeho životopis mluví sám za sebe. Slyšel jsem o něm jen samé dobré věci. Opravdu se těším, až ho poznám a seznámím se s jeho rodinou, a hlavně až využijeme vše, co jsme v kariéře získali, uplatníme to na ledě a pomůžeme tomuto týmu dojít co nejdál,“ vzkázal McDonagh prostřednictvím rozhovoru pro nhl.com.

Kromě ozkoušených borců však poukazuje i na početnou skupinu mladíků, kteří se v hlavním týmu předvedli v dobrém světle. Zaujali například Cody Glass nebo Tommy Novak, velmi slušně se dařilo i Philipu Tomasinovi či Lukemu Evangelistovi. Na farmě dostal loni čuchnout i Joakim Kemell, devatenáctiletý útočník, který hrál poslední dvě sezony stabilně finskou nejvyšší ligu.

„Spousta mladých kluků opravdu ukazuje, co v nich je a co mohou týmu přinést. V celé naší sestavě je mnoho kluků, kteří mají různé role. A my chceme být známí jako tým, se kterým se hraje těžko. Máme dobrý mix mladých kluků, kteří loni získali spoustu zkušeností, a je třeba získat další zkušenosti, pokud se chceme prosadit a způsobit nějaký poprask v play off. To je místo, kde my veteráni opravdu musíme vést tyto mladší hráče, jednoduše být dobrými vůdci a ukázat jim cestu. Musíme najít tu konzistenci hned od začátku a já se těším, až se celý tým opět sejde a začne ji budovat,“ zamyslel se Ryan McDonagh.

Hokejisté z Nashvillu budou moci ukázat, co v nich je už v přípravných duelech, které jsou na programu na přelomu září a října. První ligové utkání je naplánováno na 10. října, kdy si McDonagh zahraje proti svému předchozímu zaměstnavateli, Predátoři si udělají výlet do Tampy.

