Středeční kalendář NHL nabídl sedm utkání. Shodou okolností právě tolik, kolik mívá obvyklé hrací kolo tuzemské Extraligy. Padlo v nich 57 branek, tj. průměr 8,14 na večer. Něco takového naše nejvyšší soutěž sotva nabídne. V podcastu České televize se konstantně klesajícímu počtu branek v ELH věnoval nedávno Robert Záruba. NHL tenhle problém nemá.

Právě naopak!

Zatímco v letech 2010-17 se zámořská soutěž pohybovala okolo 5,5 trefy na utkání, od té doby průměr zvolna roste. Po čtyřech letech kolem 6 branek na večer vyskočil loni na 6,28, tj. stejně jako v ročníku 1995-96 (Jágr 149 bodů). Letos už jsme průběžně na 6,4. Pro lepší číslo byste museli do první poloviny devadesátých let.

Co je pozoruhodné, brankových přídělů je dosahováno při menším počtu přesilových her. Zatímco v osmdesátých letech bylo běžně pískáno 9-11 přesilovek na zápas, totéž první polovina let devadesátých, loni to bylo 5,8, letos 6,6. Pravdou je, že využití trochu narostlo, tento podzim už na průměrných 22,89%, což je nejvyšší číslo od sezóny 1982-83 (22,94%).

Můžeme si tak vychutnávat výkony, jako předvedl v noci Tage Thompson. Podruhé v sezóně šest bodů za večer. Čtyři góly za třetinu, dohromady pět přesných tref. To už je něco!

Absolutní rekord Joea Malonea (7) je pořádně vousatý a asi ho ani nemá smysl brát moc vážně, neboť pochází z roku 1920. Tj. doby, kdy se nesmělo přihrávat dopředu a hrálo se maximálně na dvě pětky. Šestigólových zápisů najdeme pár a vesměs jde o takové náhody, že ani nejsou spojeny s bůhvíjak slavnými jmény (z těch poválečných Berenson, Sittler).

Wayne Gretzky dal pět gólů v zápase čtyřikrát, Mario Lemieux rovněž (plus jednou v play off). Od sezóny 1996-97 zaznamenali pět branek za večer Sergej Fjodorov (prosinec 1996), Marián Gáborík (prosinec 2007), Johan Franzén (únor 2011), Patrik Laine (listopad 2018), Nika Zibanejad (březen 2020), v loňské sezóně Timo Meier a letos Thompson.

Je to zábava a je to příslib.

Pokud elitním hráčům vydrží zdraví, mohli bychom zažít 150 bodovou sezónu. Když nebudeme počítat Gretzkyho (9x) a Lemieuxe (4x), dosáhli této hranice jen Phil Esposito (152 bodů bylo do Gretzkyho příchodu rekordem NHL), Steve Yzerman a Bernie Nicholls (v době, kdy hrál v LA s Gretzkym). Druhý a třetí dosáhli tohoto výkonu v osmdesátých letech, tedy v éře, kdy podle některých fanoušků chytali gólmani „v teplákách“. Průměr byl tehdy 7,48. A Nichollsův supervýkon stačil toho roku až na čtvrté místo v produktivitě.

Connor McDavid na 150 bodů má a nebýt sezón rozsekaných covidem, možná už ho dosáhl. Kalkulačku do ruky brát netřeba, potřebné tempo rozhodně drží i letos.

Doufat lze také v zajímavý střelecký počin. Auston Matthews po loňské šedesátce trochu relaxuje, ale může se snadno probudit. Robertson, Pastrňák, Thompson jsou další sopky, které mohou kdykoli explodovat. Vychrlit 5-6 branek za dva večery a nastartovat se k pozoruhodnému výkonu. O tom všem lze snít podstatně reálněji než v minulých letech.

Připomeňme, že Brett Hull nastřílel fantastických 86 gólů v sezóně 1990-91 při všeobecném průměru 6,92; to už není o tolik víc, než je k vidění letos.

Share on Google+