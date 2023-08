Chceme vůdce! Terry navazuje na Kariyu, Selänneho, Perryho

Je mu pětadvacet let, má za sebou dvě velmi povedené sezóny a reálně mohl skončit před arbitráží. Nakonec se soudní stání nekoná a dohoda rozhodně není jen tradičně „překlenovací“. Troy Terry si vydělá obrovský balík.

Ducks hodně navýšili vyjednávací nabídku a místo původních 4,8 miliónů nasypali druhému nejproduktivnějšímu muži mančaftu loňské sezóny 7 miliónů, a to rovnou na 7 let. Dohromady závazek za 49 mega až do konce ročníku 2029-30.

Troy Terry má za sebou dva životní roky. Předloni 67 bodů v 75 zápasech (37+30), loni 61 bodů v 70 zápasech (23+38). Čili během dvou let osobáky v bodech, gólech i nahrávkách. K tomu dvě účasti na NHL All Star Game.



Loni byl Terry při zranění Adama Henriquea jedním ze tří alternativních kapitánů, což komentoval jako „obrovskou poctu“.

Trenérský štáb má s útočníkem jasné plány: „Nesnažíme se o vývoj běžných hokejistů, snažíme se o vývoj lídrů a v tomto směru udělal Terry ohromnou práci,“ chválil svého svěřence Dallas Eakins.

Součtem 67 bodů z ročníku 2021-22 se stal Terry nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem Anaheimu tohoto ročníku. Připojil se tak do skupiny borců, čítající Teemu Selänneho, Paula Kariyu, Coreyho Perryho a Bobbyho Ryana, jediných hráčů, kteří v klubové historii překonali 35 vstřelených gólů za sezónu. Dokonce ani Ryan Getzlaf tuto metu nepokořil (maximum 31).

183 centimetrů vysoký rodák z Denveru šel na draftu 2015 až v pátém kole ze 148 pozice. V NHL debutoval až o tři roky později. Anaheimu se nicméně trpělivost vyplatila. Terry rozkvetl a v posledních dvou sezónách byl s 59 přesnými trefami a 127 body nejlepším hráčem Kačerů.





